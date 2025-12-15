¡Sorprendente! Por este motivo Lady Gaga pone en pausa su concierto en Sidney

Suscríbete a nuestros canales

El segundo show de Lady Gaga en el Accor Stadium de Sídney, programado para el 13 de diciembre, se desarrollaba bajo una intensa lluvia que afectó las condiciones del escenario. Durante la interpretación de la canción "Garden of Eden", el bailarín Michael Dameski realizó un movimiento hacia la pasarela principal y, al patinar sobre la superficie mojada, perdió el equilibrio y cayó fuera del escenario. Videos del momento muestran a Dameski deslizándose sin control, lo que provocó un grito de alarma instantáneo entre el público.

La Reacción Inmediata

La reacción de Lady Gaga fue instantánea y contundente. Al ver la caída, corrió hacia el borde del escenario extendiendo el brazo en señal de parar y gritó "¡Alto, alto!" a su equipo. La música cesó de inmediato mientras ella tomaba el micrófono para dirigirse al público: "Solo un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, solo esperen un segundo, por favor". Sin vacilar, saltó desde el escenario hasta el suelo para llegar junto a Dameski, donde se le escuchó preguntar con preocupación: "¿Estás bien?".

Más Allá del Espectáculo

La artista no se limitó a verificar que el bailarín pudiera levantarse. Decidió pausar la función por aproximadamente cinco minutos para implementar medidas de seguridad concretas. Preocupada por que el incidente se repitiera, Gaga pidió una pausa adicional más tarde en la noche para que todos los bailarines pudieran cambiar su calzado por uno con mejor agarre en las suelas, ante las condiciones resbaladizas. Este gesto fue ampliamente elogiado en redes sociales, donde los asistentes destacaron su profesionalismo y genuina preocupación por su equipo.



"El Show Debe Continuar"

Tras la pausa, Michael Dameski, un bailarín australiano, regresó al escenario para finalizar la presentación sin problemas. Horas después del concierto, utilizó su Instagram para tranquilizar a los fanáticos. En una publicación en sus Stories, confirmó que estaba bien y agradeció las muestras de cariño, escribiendo: "¡Hola a todos! Estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Feliz de haber podido terminar el último show del año!". En un segundo video, añadió con espíritu teatral: "¡El show debe continuar!".

Un Tour Triunfal que Enfrenta al Clima

Este incidente ocurrió en las fechas finales de 2025 del Mayhem Ball Tour, justo antes de que la gira se tome un breve receso para las fiestas y se reanude en enero de 2026 en Tokio. El tour, que promociona el aclamado álbum "Mayhem" —nominado a seis premios Grammy, incluyendo Álbum del Año—, ha sido un éxito comercial, posicionándose en el puesto 12 de la lista anual de giras de Billboard con una recaudación reportada de 166.2 millones de dólares. El episodio en Sídney, lejos de ser una mancha en la gira, resaltó el compromiso humano detrás de un espectáculo de escala mundial, demostrando que incluso en medio del "caos" (mayhem) planificado, la seguridad y el cuidado son lo primero.

