El calor bate récord en Moscú: capital rusa registra esta temperatura luego de 140 años

Este lunes 22 de septiembre, la temperatura en Moscú bate récord tras ser la más alta en 140 años de observación meteorológica.

Según reportes oficiales, alcanzó 26,2 grados centígrados, reseñó la agencia de noticias EFE.

El calor bate récord en Moscú

"Ahora todos disfrutan de esta temperatura increíblemente cálida; realmente a todos les gustan los días calurosos en septiembre. Y ya lo vemos: (...) la temperatura alcanzó los 26,2 grados, superó los valores récord de los 140 años de observaciones meteorológicas", dijo Román Vilfand, jefe del Servicio Meteorológico de Rusia, a la agencia Interfax.



La temperatura récord había sido alcanzada en 2018, con 26,1 grados, recordó el especialista.



El meteorólogo vinculó las altas temperaturas, con valores de entre 6 y 8 grados por encima de la media, a la llegada de una masa de aire caliente procedente de África.



"Y además, también es importante señalarlo, que se añade el factor de un cielo despejado. Hoy es el día del equinoccio de otoño; naturalmente, hay menos energía solar que en el solsticio de verano, pero gracias al cielo despejado y la masa africana tenemos temperaturas muy altas", añadió.



Ante este calor inusual, el Servicio Meteorológico de Rusia decretó hoy el régimen amarillo de peligro de incendios (cuarto nivel) en Moscú y la región adyacente, que se mantendrá hasta la madrugada del miércoles.



Por otra parte, los meteorólogos anuncian que ya a partir del miércoles y hasta el fin de semana la temperatura caerá bruscamente hasta niveles de 1 a 6 grados sobre cero.



Además, el Servicio de Meteorología alertó de que en la madrugada del sábado podrían observarse nevadas esporádicas en algunas zonas de la capital rusa y la región de Moscú.

