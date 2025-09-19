Calor del verano se extenderá hasta esta fecha en EEUU: será un otoño inusual

Suscríbete a nuestros canales

Pronósticos del clima advierten que la llegada del otoño a Estados Unidos otoño no traerá el alivio de las altas temperaturas que muchos esperan.

A pesar de que la temporada de verano termina este 22 de septiembre, se pronostica que el calor se extenderá inusualmente hacia los meses de otoño.

Este fenómeno, impulsado por los efectos del cambio climático, no solo permite a las personas seguir disfrutando del aire libre, sino que también tiene serias implicaciones ambientales.

Pronóstico

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) respalda esta previsión.

Indican que el período de septiembre a noviembre será más cálido de lo habitual a nivel nacional. Datos de Climate Central revelan que, en los últimos 50 años, la temperatura promedio del otoño ha subido 2.8 grados.

El meteorólogo Shel Winkley señala que el calor del verano se prolonga, afectando a las estaciones más frescas.

El 98% de las ciudades analizadas experimentan ahora más días inusualmente cálidos en esta época del año. Ciudades como El Paso, Las Vegas, Miami y Tucson registran más de 35 días con temperaturas por encima del promedio durante el otoño.

Consecuencias

Las consecuencias de este calor prolongado van más allá de un simple cambio en la vestimenta según informó Telemundo Chicago.

La extensión de las altas temperaturas incrementa la temporada de alergias, la proliferación de mosquitos y el riesgo de incendios forestales, lo que representa un desafío importante para la salud pública y la seguridad.

Además, al acortarse las estaciones más frescas como el otoño y el invierno, el ciclo agrícola se ve alterado, lo que tiene repercusiones en las cosechas.

La tendencia al calentamiento del otoño es una clara manifestación de los efectos del cambio climático global que afecta la vida cotidiana y los sistemas naturales.

Recomendaciones

Para enfrentar las altas temperaturas de forma segura, es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

Se recomienda mantenerse hidratado bebiendo agua regularmente, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 a. m. y las 4 p. m. Si la exposición es inevitable, use ropa ligera y de colores claros, gorras y lentes de sol.

También, se aconseja proteger a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, asegurándose de que permanezcan en lugares frescos y bien ventilados.

Para refrescarse, puede tomar duchas o baños fríos y utilizar ventiladores o aire acondicionado puede ser muy útil. Si se experimentan síntomas como mareos, náuseas o confusión, se debe buscar atención médica inmediatamente para prevenir ataques por las olas de calor.

