Con suéteres y guantes la gente se protege del Pacheco: conozca los precios y descuentos

Ante la llegada del acostumbrado Pacheco decembrino, la gente se equipa con suéteres, abrigos, y hasta gorros o guantes. Las tiendas ofrecen variedad de modelos y precios.

En Traki se consiguen suéteres y chaquetas tanto para damas como para caballeros en variados colores y diseños.

Las chaquetas en algodón con cierre al frente, para damas, cuestan $ 25, chaqueta corta para damas por $ 18; otro modelo corto, más informal, por $ 20. Un suéter tipo blazer con capucha por $ $ 30, otra chaqueta tipo blazer por $ 25, suéter con capucha en algodón por $ 12.

Para caballeros hay chaquetas en blue jean por $ 29, chaquetas impermeables con capucha por $ 29, suéter para caballero por $ 18.

El vendedor, Julio César Díaz, indicó que “la gente compró suéteres y chaquetas por esta temporada navideña. Lo que más se movió hasta ahora son los suéteres y chaquetas para caballeros”.

Añadió que la tienda trabaja con Cashea, por lo que las prendas contra el frío pueden llevarse en cuotas sin interés.

El asesor de ventas de Balú, Rey Rojas, indicó que los suéteres para dama con cierre cuestan de $ 39,90 a $ 47,90, chaquetas de jean, cortas, por $ 47,90; el modelo de chaqueta larga en jean strech por $ 45.

Para caballeros hay chaquetas en jean por $ 50, suéteres en varios modelos, los de cuello redondo por $ 38; en colores beige, azul marino, negro.

La tienda cuenta con bufandas en diversos modelos y colores, como “en azul y estampada; gris y blanco en lana; por $ 22,90; otra por $ 17,90; también hay gorros unisex, unicolor y con pompón, por $ 24,90. Los guantes se agotaron”, dijo.

Con Cashea compran sueters para protegerse del Pacheco

La tienda trabaja con Cashea, por lo que la gente se puede llevar la ropa financiada. “La compra mínima es de $ 10 y por tiempo limitado, según la App y sin importar el nivel del cliente”, afirmó Alejandra Cárdenas, cajera de Balú.

Destacó que la gente está en la compra de suéteres. “En esta temporada de Navidad llevan más los suéteres de Navidad. Todo lo que es de Navidad tiene 30 % de descuento; si se llevan dos suéteres, uno le queda en 30 % y el otro en 50 % de descuento”.

Un suéter de Navidad vale $ 32,90, con el 30 % queda en $ 23,3; los de $ 22 quedan en $ 17 o $ 16.

En Mundo Total hay suéter y chaquetas para damas y caballeros, para mitigar el frío decembrino. Los suéteres marcas Polo o Derrer para caballeros cuestan $ 22,01; los de marcas Boss con cierre frontal por $ 18,49 y los Tommy por $ 23, Pitbull cuello redondo por $ 20,50.

Para las damas, hay suéter de botones por $ 18,50; con cuello redondo; otros modelos unicolores o en rayas con pedrería por $ 14,18; por 19,99; y en $ 18,50; y en diferentes tejidos en cuello redondo o en V por $ 14,70.

Credi Total tiene su propio sistema de crédito, Credi Total, con la compra mínima de $ 10.

La encargada de Berraen Shop, Geigly Mora, indicó que los suéteres para caballero cuestan $ 25, chaqueta impermeable y acolchada por $ 50, chaqueta corta impermeable por $ 37,5; igualmente los chalecos; y los suéters con cierre por $ 40.

En el local hay bufandas unisex por $ 7,5. La tienda cuenta con Cashea. “Se mueve la compra de los suéteres”, afirmó

La buhonera Nathaly Martínez vende guantes y gorros en variedad de diseños y colores. Los gorros cuestan desde $ 5 en adelante y las bufandas y guantes hasta $ 15.

“Hay de motivos navideños en rojo y verde, bufandas en dos colores, unicolor, de Navidad”.

