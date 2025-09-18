Alerta de tsunami en Estados Unidos: ¿Cuáles estados serían afectados?

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves se activó una alerta de tsunami para Estados Unidos (EE.UU.) tras el poderoso sismo de esta tarde frente a las costas de la península de Kamchatka, en Rusia.

A través de sus redes, el Centro Nacional de Alerta de Tsunami de EE.UU. informó sobre esta alerta.

Alerta de tsunami en EE.UU.

De acuerdo con la información proporcionada por el centro, se emitió la alerta específicamente para las Islas Aleutianas Occidentales las cuales forman parte del estado de Alaska.

Asimismo, resalta que ninguna otra zona continental del país o de Canadá están en alerta.

Agrega el comunicado que la alerta se generó tras el sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter a 145 km al este de Petropavlovsk, Kamchatka, a las 11:58 PDT de este 18 de septiembre.

Sismo en el este de Rusia

De acuerdo con las declaraciones del gobernador de Kamchatka, Vladímir Solodov, tras el terremoto se emitió una alerta de tsunami para la costa oriental de la península.

"Todos los servicios han sido puestos en alerta máxima", aseguró el gobernador de la región. Agrega Solodov que el sismo fue exactamente de magnitud 7.2.

Tras el sismo antes mencionado se registraron varias réplicas, en total 6 de magnitudes variadas entre 4.7 y 5.8, ubicadas frente a las costas de la península de Kamchatka.

