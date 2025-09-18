ICE debe mejorar condiciones de centro de detención en Nueva York: así viven los inmigrantes recluidos

Suscríbete a nuestros canales

Un juez federal en Nueva York ha ordenado a las autoridades de inmigración y aduanas de Estados Unidos (ICE) y a los alguaciles federales que mejoren las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos en una oficina federal en el bajo Manhattan.

Esta decisión, que se tomó el jueves, es el resultado de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Asistencia a Refugiados.

¿Cuáles son las condiciones actuales del centro de detención para inmigrantes en Nueva York?

Malas condiciones y hacinamiento en centro de detención para inmigrantes de Nueva York

Según la agencia de noticias EFE, la ACLU alegó que los detenidos en el edificio, ubicado en 26 Federal Plaza, a menudo están hacinados y no reciben acceso a duchas, ropa limpia ni atención médica adecuada.

La demanda describía un ambiente insalubre donde los inmigrantes, algunos de los cuales habían viajado a Estados Unidos por un largo tiempo, dormían en el piso y compartían un solo baño para decenas de personas.

Los abogados de la ACLU señalaron que las condiciones eran "abismales" y violaban los derechos constitucionales de los detenidos.

¿Qué establece la decisión del juez?

El juez del distrito, Paul Crotty, ha decidido que el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los detenidos cuenten con acceso a ropa limpia, duchas, productos de higiene personal y un lugar adecuado para dormir.

Además, la orden establece que los detenidos deben ser procesados o trasladados a otras instalaciones en un plazo de 72 horas para prevenir el hacinamiento.

Esta decisión representa una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes han criticado durante mucho tiempo las condiciones en los centros de detención del país.

"Esta es una orden que proporciona un alivio muy necesario a las personas que buscan asilo en los Estados Unidos," comentó un abogado de la ACLU a EFE.

¿Qué se espera tras la decisión del juez sobre el centro de detención para inmigrantes en Nueva York?

ICE y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos aún no han hecho comentarios públicos sobre la decisión del juez.

Sin embargo, la orden les exige actuar de inmediato para corregir la situación. La ACLU y otros grupos de derechos civiles seguirán vigilando de cerca el asunto para garantizar que se cumpla la orden judicial.

Este caso pone de relieve el debate continuo sobre el tratamiento de los inmigrantes detenidos y los estándares humanitarios que deben mantenerse, incluso durante la aplicación de la ley.

La lucha legal resalta la importancia de la supervisión judicial para proteger los derechos fundamentales.



