Lista actualizada de estados con restricciones para el uso de celulares en las aulas: esto debes saber sobre las variables

En Estados Unidos (EEUU), sobre todo este año, el sector educativo ha visto modificaciones en cuanto al uso de celulares y equipos electrónicos en las escuelas, los estudiantes ya no tienen libertad total en gran parte del país, pero el alcance de las limitaciones no está unificado.
Estas medidas, estadales, locales, o por parte de los distritos escolares, buscan tomar medidas para resolver lo que se ha convertido en un gran problema en las aulas; las distracciones de los estudiantes.
Lo cual podría mejorar en gran medida en rendimiento escolar, también apunta a mejorar otros aspectos negativos de gran importancia, como la salud mental.
Hasta el momento se ha dado a conocer que más de 36 estados se han aprobado leyes o se han aplicado reglas que limitan los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.
Sin embargo, se debe tener claro que, por una parte, se tienen las prohibiciones totales o parciales estadales y por otro lado se tienen estados con mandatos para que los distritos actúen particularmente.
Por lo que la aplicación específica de las restricciones o prohibiciones puede tener grandes diferencias a nivel estadal, local e incluso distrital.
Estados en dónde se han aplicado restricciones (Estadales o más locales)
Los estados que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto al uso de celulares en los centros educativos son:
- Alabama
- Arizona
- California
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Idaho
- Illinois
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- North Carolina
- North Dakota
- Oregón
- Tennessee
- West Virginia
- California: se ha aprobado una ley que obliga a los distritos escolares a restringir el uso de teléfonos móviles. Aunque la implementación varía, distritos como el de Los Ángeles (LAUSD) ya han prohibido su uso durante todo el día escolar, incluidos el almuerzo y los recreos.
Sus políticas a menudo permiten que los distritos escolares individuales establezcan sus propias reglas, o limitan el uso de teléfonos a momentos específicos, como el almuerzo o el recreo, o permiten excepciones por motivos educativos.
Esto sucede en algunos estados como Maryland y Wyoming.
En el caso de Wyoming, a pesar de la falta de una ley estatal, muchos distritos y escuelas del estado ya han implementado sus propias políticas de restricción o prohibición.
Algunos ejemplos incluyen:
- Wyoming Area School Board (mencionado en una fuente) aprobó una medida para que los estudiantes de 7.º a 12.º grado guarden sus teléfonos en bolsas con cierre magnético ("Yondr bags") durante el día escolar.
- Evanston High School implementó una prohibición total de celulares durante las horas de instrucción al inicio del año escolar 2025-2026.
- Rocky Mountain schools y Lovell schools tienen políticas que prohíben el uso de celulares en clase.
En el caso de Maryland, la mayoría de los 24 distritos escolares de han adoptado o están en proceso de actualizar sus propias políticas.
Muchos de ellos prohíben o restringen fuertemente el uso de teléfonos durante el tiempo de instrucción.
- En el condado de Montgomery y las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore, entre otros, han implementado o endurecido sus políticas para el año escolar 2025-2026.
- En algunos casos, como en las escuelas de la ciudad de Baltimore, se llevaron a cabo programas piloto para probar diferentes métodos de restricción.
Estados con prohibiciones directas
Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 18 de los estados y el Distrito de Columbia:
- Arkansas
- Florida
- Georgia
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- South Carolina
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington D.C.
- Las Islas Vírgenes
Aunque, en el caso de Georgia y Florida imponen tales prohibiciones “de campana a campana” solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.
Y también se aplican excepciones para estudiantes con discapacidad.
