Lista actualizada de estados con restricciones para el uso de celulares en las aulas: esto debes saber sobre las variables

En algunos estados no se han anunciado medidas de forma directa, sino que se ha delegado la responsabilidad a los distritos

Por Nayzai Saavedra
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 09:09 am
Uso de celulares en escuelas de EEUU
(Freepik)

En Estados Unidos (EEUU), sobre todo este año, el sector educativo ha visto modificaciones en cuanto al uso de celulares y equipos electrónicos en las escuelas, los estudiantes ya no tienen libertad total en gran parte del país, pero el alcance de las limitaciones no está unificado.

Estas medidas, estadales, locales, o por parte de los distritos escolares, buscan tomar medidas para resolver lo que se ha convertido en un gran problema en las aulas; las distracciones de los estudiantes.

Lo cual podría mejorar en gran medida en rendimiento escolar, también apunta a mejorar otros aspectos negativos de gran importancia, como la salud mental.

Hasta el momento se ha dado a conocer que más de 36 estados se han aprobado leyes o se han aplicado reglas que limitan los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.

Sin embargo, se debe tener claro que, por una parte, se tienen las prohibiciones totales o parciales estadales y por otro lado se tienen estados con mandatos para que los distritos actúen particularmente.

Por lo que la aplicación específica de las restricciones o prohibiciones puede tener grandes diferencias a nivel estadal, local e incluso distrital.

Estados en dónde se han aplicado restricciones (Estadales o más locales)

Los estados que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto al uso de celulares en los centros educativos son:

  • Alabama
  • Arizona
  • California
  • Connecticut
  • Delaware
  • Hawái
  • Idaho
  • Illinois
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Oregón
  • Tennessee
  • West Virginia
  • California: se ha aprobado una ley que obliga a los distritos escolares a restringir el uso de teléfonos móviles. Aunque la implementación varía, distritos como el de Los Ángeles (LAUSD) ya han prohibido su uso durante todo el día escolar, incluidos el almuerzo y los recreos.

Sus políticas a menudo permiten que los distritos escolares individuales establezcan sus propias reglas, o limitan el uso de teléfonos a momentos específicos, como el almuerzo o el recreo, o permiten excepciones por motivos educativos.

Esto sucede en algunos estados como Maryland y Wyoming.

En el caso de Wyoming, a pesar de la falta de una ley estatal, muchos distritos y escuelas del estado ya han implementado sus propias políticas de restricción o prohibición.

Algunos ejemplos incluyen:

  • Wyoming Area School Board (mencionado en una fuente) aprobó una medida para que los estudiantes de 7.º a 12.º grado guarden sus teléfonos en bolsas con cierre magnético ("Yondr bags") durante el día escolar.
  • Evanston High School implementó una prohibición total de celulares durante las horas de instrucción al inicio del año escolar 2025-2026.
  • Rocky Mountain schools y Lovell schools tienen políticas que prohíben el uso de celulares en clase.

En el caso de Maryland, la mayoría de los 24 distritos escolares de han adoptado o están en proceso de actualizar sus propias políticas.

Muchos de ellos prohíben o restringen fuertemente el uso de teléfonos durante el tiempo de instrucción.

  • En el condado de Montgomery y las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore, entre otros, han implementado o endurecido sus políticas para el año escolar 2025-2026.
  • En algunos casos, como en las escuelas de la ciudad de Baltimore, se llevaron a cabo programas piloto para probar diferentes métodos de restricción.

Estados con prohibiciones directas

Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 18 de los estados y el Distrito de Columbia:

  • Arkansas
  • Florida
  • Georgia
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • Nueva York
  • Ohio
  • Oklahoma
  • South Carolina
  • Texas
  • Utah
  • Virginia
  • Washington D.C.
  • Las Islas Vírgenes

Aunque, en el caso de Georgia y Florida imponen tales prohibiciones “de campana a campana” solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.

Y también se aplican excepciones para estudiantes con discapacidad.

