Lista actualizada de estados con restricciones para el uso de celulares en las aulas: esto debes saber sobre las variables

En Estados Unidos (EEUU), sobre todo este año, el sector educativo ha visto modificaciones en cuanto al uso de celulares y equipos electrónicos en las escuelas, los estudiantes ya no tienen libertad total en gran parte del país, pero el alcance de las limitaciones no está unificado.

Estas medidas, estadales, locales, o por parte de los distritos escolares, buscan tomar medidas para resolver lo que se ha convertido en un gran problema en las aulas; las distracciones de los estudiantes.

Lo cual podría mejorar en gran medida en rendimiento escolar, también apunta a mejorar otros aspectos negativos de gran importancia, como la salud mental.

Hasta el momento se ha dado a conocer que más de 36 estados se han aprobado leyes o se han aplicado reglas que limitan los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.

Sin embargo, se debe tener claro que, por una parte, se tienen las prohibiciones totales o parciales estadales y por otro lado se tienen estados con mandatos para que los distritos actúen particularmente.

Por lo que la aplicación específica de las restricciones o prohibiciones puede tener grandes diferencias a nivel estadal, local e incluso distrital.

Estados en dónde se han aplicado restricciones (Estadales o más locales)

Los estados que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto al uso de celulares en los centros educativos son:

Alabama

Arizona

California

Connecticut

Delaware

Hawái

Idaho

Illinois

Michigan

Minnesota

Mississippi

North Carolina

North Dakota

Oregón

Tennessee

West Virginia

California: se ha aprobado una ley que obliga a los distritos escolares a restringir el uso de teléfonos móviles. Aunque la implementación varía, distritos como el de Los Ángeles (LAUSD) ya han prohibido su uso durante todo el día escolar, incluidos el almuerzo y los recreos.

Sus políticas a menudo permiten que los distritos escolares individuales establezcan sus propias reglas, o limitan el uso de teléfonos a momentos específicos, como el almuerzo o el recreo, o permiten excepciones por motivos educativos.

Esto sucede en algunos estados como Maryland y Wyoming.

En el caso de Wyoming, a pesar de la falta de una ley estatal, muchos distritos y escuelas del estado ya han implementado sus propias políticas de restricción o prohibición.

Algunos ejemplos incluyen:

Wyoming Area School Board (mencionado en una fuente) aprobó una medida para que los estudiantes de 7.º a 12.º grado guarden sus teléfonos en bolsas con cierre magnético ("Yondr bags") durante el día escolar.

Evanston High School implementó una prohibición total de celulares durante las horas de instrucción al inicio del año escolar 2025-2026.

Rocky Mountain schools y Lovell schools tienen políticas que prohíben el uso de celulares en clase.

En el caso de Maryland, la mayoría de los 24 distritos escolares de han adoptado o están en proceso de actualizar sus propias políticas.

Muchos de ellos prohíben o restringen fuertemente el uso de teléfonos durante el tiempo de instrucción.

En el condado de Montgomery y las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore, entre otros, han implementado o endurecido sus políticas para el año escolar 2025-2026.

En algunos casos, como en las escuelas de la ciudad de Baltimore, se llevaron a cabo programas piloto para probar diferentes métodos de restricción.

Estados con prohibiciones directas

Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 18 de los estados y el Distrito de Columbia:

Arkansas

Florida

Georgia

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nueva York

Ohio

Oklahoma

South Carolina

Texas

Utah

Virginia

Washington D.C.

Las Islas Vírgenes

Aunque, en el caso de Georgia y Florida imponen tales prohibiciones “de campana a campana” solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.

Y también se aplican excepciones para estudiantes con discapacidad.

