Vacaciones peligrosas: estas son las playas de Florida donde las corrientes ponen en riesgo a turistas

Un grupo de playas en Florida enfrenta esta semana restricciones para el baño debido a la presencia de corrientes de resaca, un fenómeno que genera condiciones peligrosas en el mar.

Las autoridades locales incrementaron la vigilancia en varios balnearios para monitorear la situación y garantizar la seguridad de los visitantes.

La información fue extraída del portal web oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que mantiene vigente una advertencia sobre las corrientes de resaca hasta la noche del miércoles. Esta medida afecta principalmente zonas turísticas situadas en la costa este del estado.

Playas en alerta por riesgos de corrientes de resaca

El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias playas se encuentran bajo alerta debido a la llegada de oleaje fuerte generado por un área de baja presión en el Atlántico Occidental.

Entre los lugares afectados están balnearios ubicados en los condados de Volusia (incluyendo Daytona Beach), Brevard (Cocoa Beach, Melbourne Beach), Indian River, Saint Lucie (Fort Pierce), Martin, Palm Beach (West Palm Beach) y sectores de Miami-Dade y Broward, como Miami Beach y Key Biscayne.

La lista completa de playas bajo advertencia es la siguiente:

Daytona Beach (Condado de Volusia)

Playas en el condado de Volusia

Cocoa Beach y Melbourne Beach (Condado de Brevard)

Playas en el condado de Indian River

Fort Pierce (Condado de Saint Lucie)

Playas en el condado de Martin

West Palm Beach y zonas cercanas (Condado de Palm Beach)

Miami Beach y Key Biscayne (Condado de Miami-Dade)

Áreas en Broward

El fenómeno de corrientes de resaca representa altas velocidades de corrientes desde la orilla hacia el océano, capaces de arrastrar a los nadadores lejos de la zona segura, incluso cuando la superficie del mar parece tranquila. La NOAA señala que estas corrientes son una de las causas principales de rescates y fallecimientos accidentales en las costas de Florida.

Entre las principales recomendaciones del NWS para quienes visitan las playas de Florida está consultar siempre los informes de riesgos antes de acercarse al agua, nadar solo en áreas supervisadas por salvavidas y evitar el baño durante alertas, aunque el mar parezca calmado. En caso de ser arrastrado por una corriente, se aconseja mantener la calma, flotar, nadar paralelo a la costa y pedir ayuda si es necesario.

Las autoridades mantienen controles, patrullas y señalizaciones como banderas rojas para indicar las restricciones o prohibiciones de baño. El pronóstico y las advertencias se actualizan diariamente en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional y en redes sociales oficiales, permitiendo a turistas y residentes planificar sus actividades con base en la seguridad vigente.

