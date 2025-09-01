Environment America revela playas con altos niveles de bacterias: ¿Cuáles son?

Suscríbete a nuestros canales

Muchas playas en Estados Unidos reciben esta semana advertencias que desalientan la natación ante niveles peligrosos de contaminación fecal.

Desde Crystal River (Florida) hasta Ogunquit (Maine), las autoridades alertan sobre la calidad del agua, ya que las bacterias vinculadas con desechos humanos pueden provocar enfermedades gastrointestinales, erupciones cutáneas y náuseas.

Entre los destinos afectados figuran Keyes Memorial Beach (Hyannis, Massachusetts), Benjamin’s Beach (Long Island, Nueva York) y parte de Imperial Beach (cerca de San Diego), además del Parque Kahaluu Beach en la Isla Grande de Hawái, reseña AP News.

Informe de Environment America: cifras inquietantes y causas claras

Un informe publicado por el grupo conservacionista Environment America revela que el 61 % de las playas evaluadas en 2024 registraron al menos un día con niveles potencialmente inseguros de bacterias fecales, según los estándares de la EPA.

Además, más de 450 playas superaron esos niveles en al menos el 25 % de los días analizados. El director de agua limpia de Environment America, John Rumpler, advirtió que el sistema de alcantarillado obsoleto facilita que los desechos lleguen a zonas de baño.

A ese problema se suman lluvias intensas que saturan los sistemas y la expansión suburban que impide que el terreno absorba adecuadamente el agua.

Riesgos sanitarios: ¿Qué pasa si uno se baña en aguas contaminadas?

Estas bacterias capaces de desencadenar vómitos, diarrea, infecciones de oído, ojos o piel, y malestar general, afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, según comentaron especialistas a The Sun.

Aunque algunas personas, como visitantes de Rehoboth Beach (Delaware), minimizan el riesgo confiando en las corrientes oceánicas, la realidad es más grave: los expertos estiman que la contaminación del agua provoca unos 57 millones de casos de enfermedades anuales en EE. UU., destaca Environment América.

Autoridades recomiendan evitar nadar durante 72 horas tras lluvias intensas, revisar avisos locales y mantenerse alejados de aguas turbias, con mal olor o coloración anormal.

