Ataques de tiburones en EE.UU.: nueve playas de un mismo estado concentran la mayoría de los incidentes

En Estados Unidos, la mayoría de los ataques de tiburones se concentran en un estado específico, donde varias playas acumulan un alto número de incidentes a lo largo de la historia.

Esta información fue obtenida del portal web Diario Las Américas, que citó un estudio de la empresa de pronósticos meteorológicos Tideschart que analizó datos desde 1642 hasta 2024.

El estudio señala que nueve de las diez playas estadounidenses con el mayor registro de ataques de tiburones están ubicadas en este estado, liderando la lista New Smyrna Beach con un total de 277 ataques. Esta playa es reconocida por su alta incidencia en mordeduras de tiburón, cifra que la ha hecho conocida internacionalmente.

Entre las playas más afectadas se encuentran otras con cifras significativas que reflejan la presencia constante de tiburones en sus aguas, incluyendo Daytona Beach con 67 ataques y Cocoa Beach con 39. Otras localidades también figuran en la lista, aunque en menor medida, abarcando hasta la décima posición.

Recomendaciones de seguridad para bañistas

Las autoridades locales y expertos en vida marina recomiendan medidas de precaución para quienes deciden ingresar al mar en estas áreas.

Entre ellas, nadar en grupo, evitar alejarse demasiado de la orilla y tener especial cuidado en aguas turbias, condiciones en las que los tiburones pueden confundir a las personas con sus presas naturales.

Listado de las playas con más ataques de tiburones en Estados Unidos (según Tideschart):

New Smyrna Beach, Florida – 277 ataques Daytona Beach, Florida – 67 ataques Cocoa Beach, Florida – 39 ataques Myrtle Beach, Carolina del Sur – 36 ataques Palm Beach, Florida – 35 ataques Indialantic Boardwalk, Florida – 30 ataques Fort Pierce Inlet, Florida – 24 ataques Jupiter Beach Park, Florida – 23 ataques Riviera Beach, Florida – 21 ataques Cabo Cañaveral, Florida – 19 ataques

Otras playas como Isle of Palms en Carolina del Sur y destinos costeros de Texas, California y Alabama se ubican con menor número de incidentes.

