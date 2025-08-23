Hallazgo

¡En video! Pescadores capturan este tiburón de gran tamaño cerca de la orilla en las costas de Puerto Cumarebo

Los medios locales confirmaron la fecha y lugar del ahallazgo de este tiburón

Por Selene Rivera
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 01:35 am
El pasado martes 19 de agosto, un grupo de pescadores del estado Falcón lograron capturar un tiburón de gran tamaño.

A este espécimen lo capturaron específicamente cerca de la orilla en las costas de Puerto Cumarebo.

De acuerdo con medios regionales, este acontecimiento para los pescadores del municipio Zamora se reportó en medios locales que confirmaron la fecha del mismo.

Asimismo, señalan que el peso de este tiburón de gran tamaño pesó un total de 250 kilogramos.

El hallazgo de los pescadores se viralizó rápidamente en las redes sociales y varios usuarios compartieron diversos videos de la captura del tiburón de 250 kilos en Puerto Camarebo.

 

 

