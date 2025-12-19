¡Acuerdo histórico! Edgewater ajusta el crédito por propinas: así será la protección al salario de los meseros

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Edgewater hace historia en Colorado al aprobar un incremento en el crédito por propinas, una herramienta financiera que permite a los restaurantes equilibrar sus costos operativos.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario base para empleados que reciben gratificaciones se mantendrá estable mientras el salario mínimo general experimenta un alza significativa. Esta iniciativa pretende evitar cierres de negocios locales y asegurar la sostenibilidad del sector gastronómico en un entorno económico desafiante.

¿Cómo funciona el nuevo esquema salarial en la ciudad?

El sistema tradicional en Colorado establece que los empleadores pueden pagar una cantidad menor al salario mínimo si el trabajador compensa la diferencia con propinas. Hasta ahora, este margen de ahorro para el dueño del negocio estaba limitado, lo que elevaba los costos de nómina cada vez que subía el sueldo básico.

Con el nuevo ajuste, el crédito por propinas sube de $3.02 a $4.67 por hora, otorgando mayor flexibilidad a los restauradores locales. Los empleados seguirán recibiendo ingresos competitivos, ya que la ley garantiza que el total de su sueldo y propinas nunca sea inferior al mínimo legal establecido, según una publicación de Univisión.

¿Qué beneficios aporta esta política a los dueños de negocios?

El ajuste del crédito por propinas permite a los empresarios mantener precios razonables en sus menús sin sacrificar la calidad del servicio.

Al aliviar la carga de los salarios base, los locales pueden reinvertir en mejoras de infraestructura o en la contratación de más personal de apoyo. Esta medida busca proteger la identidad de Edgewater como un destino culinario vibrante y diverso para los residentes y visitantes.

La ciudad se convierte en la primera del estado en utilizar una nueva ley de Colorado que permite desvincular el aumento del salario mínimo general del sueldo base de los meseros.

Mientras el salario mínimo para el resto de los trabajadores sube a $18.17 por hora, el pago base para empleados con propinas se congela en $13.50 por hora. Esta decisión se tomó tras escuchar testimonios de la industria sobre la dificultad de sobrevivir a incrementos automáticos y drásticos en los costos de mano de obra.

¿Qué sucederá con la revisión de esta medida en el futuro?

El concejo municipal no considera esta reforma como definitiva y ha programado una revisión obligatoria para julio de 2026. Durante este proceso, las autoridades analizarán el impacto real de la ley tanto en la rentabilidad de los locales como en el bolsillo de los trabajadores.

Los legisladores locales quieren asegurarse de que los empleados no pierdan poder adquisitivo ante la inflación acumulada. Si los datos demuestran efectos negativos imprevistos, el gobierno local podrá realizar ajustes adicionales para corregir el rumbo de la política salarial.

