Así es la embajada de EEUU en Caracas: Laura Dogu saluda a Venezuela desde sus oficinas

La diplomática estadounidense llegó oficialmente a Caracas para liderar la misión de Estados Unidos, después de años de relaciones limitadas, y reafirmó su compromiso de trabajar directamente con distintos sectores venezolanos.

Laura Dogu en su presentación oficial en video afirmó que cuenta con una amplia trayectoria diplomática, habiendo ejercido como embajadora en Honduras y Nicaragua.

La representante informó que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, confiaron en ella para asumir esta responsabilidad. Según Dogu, este nombramiento representa un momento histórico para Estados Unidos y Venezuela.

Objetivos y plan de acción

La diplomática presentó un plan dividido en tres fases principales para su gestión en Caracas:

Fase 1: Estabilización del país y restauración de la seguridad.

Fase 2: Recuperación económica para beneficio de todos los venezolanos.

Fase 3: Reconciliación y transición hacia una Venezuela estable, democrática y próspera.

Dogu destacó que estas acciones se implementarán de manera coordinada con autoridades locales y distintos actores de la sociedad.

La encargada de negocios señaló que pasos recientes, como la apertura del espacio aéreo y la emisión de licencias generales, son fundamentales para fortalecer la recuperación económica.

Laura Dogu aseguró que su misión priorizará resultados tangibles y sostenibles, que beneficien a ambas naciones. Reiteró que trabajará mano a mano con los venezolanos para garantizar que los programas y acciones llevadas a cabo generen cambios positivos a mediano y largo plazo.

