Bera Motorcycles anuncia reducción de precios en sus motocicletas: sepa cuáles son

Bera Motorcycles anunció una reducción en los precios de varias de sus motocicletas como parte de una estrategia destinada a facilitar el acceso a estos vehículos en el mercado venezolano.

La actualización de los precios apunta a dinamizar el sector de motos, atrayendo tanto a nuevos compradores como a usuarios que ya utilizan este medio de transporte de forma habitual, así lo notificó el medio noticias24hrs.

Modelos urbanos con nuevos precios

Entre las motocicletas que registran ajustes en sus costos se encuentran opciones pensadas para el uso diario. Los modelos beneficiados son:

Brf, con un precio fijado en 1.070.

Sbr, ahora disponible en 1.090.

León, establecida en 1.220 como alternativa equilibrada.

Estas unidades destacan por su practicidad y bajo consumo.

Reducciones en motos de mayor cilindrada

La estrategia de la marca también incluye modelos con mayor potencia, orientados a trayectos más largos o exigentes. En este grupo se encuentran:

BR200, cuyo precio bajó a 1.450.

Milán, que pasó a costar 1.200.

La reducción de precios representa una oportunidad para quienes buscan una motocicleta como principal medio de transporte. Además del ahorro inicial, los modelos de Bera Motorcycles se caracterizan por su mantenimiento accesible y disponibilidad de repuestos, factores clave al momento de tomar una decisión de compra.

