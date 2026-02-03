¿Cómo recargar el saldo de tu celular con Cashea? Disponible para todas las operadoras

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Cashea tiene habilitada la opción de recargas de celular, así como el pago de otros servicios, como internet y televisión por suscripción, bajo un esquema de pago fraccionado.

El sistema funciona mediante el pago de una inicial al momento de la transacción en la Línea Cotidiana, permitiendo que el monto restante sea cancelado en una cuota posterior. La aplicación destaca que las compras son sin interés disponible desde los 2 dólares.

Los usuarios deben ingresar a la aplicación y dirigirse al apartado específico de servicios. El modelo de negocio de la aplicación garantiza que el proceso se realice sin intereses, siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos por la plataforma.

Pasos para recargar saldo con Cashea

Acceder a la sección denominada “Línea Cotidiana”. Seleccionar la opción “Cuentas y servicios”. Elegir entre las tres operadoras de telecomunicaciones disponibles en el sistema: Digitel, Movilnet y Movistar. Definir el monto de la recarga. Seleccionar el número de cuotas deseadas para completar el pago.

Cronograma de pagos y condiciones

Una vez seleccionado el servicio y el monto, el usuario debe realizar un pago inicial de forma inmediata. El sistema establece que el cliente "debe abonar las cuotas correspondientes cada 14 días". El intervalo de dos semanas es fijo para todos los usuarios que utilicen el financiamiento en el sector de telecomunicaciones y servicios por suscripción.

La plataforma permite la gestión de estas obligaciones directamente desde su aplicación móvil, notificando las fechas de vencimiento para evitar retrasos en el cronograma de pago.

