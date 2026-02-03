Inauguran sede de Farmacia Caracas: beneficiará a 18 mil familias

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se inauguró una nueva sede de Farmacia Caracas. El nuevo local tiene como objetivo atender a más de 18 mil familias.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció la apertura a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y videos del evento. Durante la inauguración, Meléndez destacó que el local contará con un personal preparado para ofrecer un servicio de calidad y que las instalaciones están diseñadas para satisfacer las necesidades de la comunidad.

¿Dónde está la Farmacias Caracas?

La sede fue inaugurada en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en la parroquia Sucre en Caracas.

La alcaldesa subrayó que la gestión municipal continuará trabajando en la ampliación y expansión de este tipo de servicios en toda Caracas, buscando mejorar el acceso a medicamentos esenciales para la población. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la infraestructura de salud en la ciudad.

