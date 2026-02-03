Marcha del PSUV en Caracas este 3 de febrero: ruta y vías alternas para conductores

Concentración

Este 3 de febrero el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó una marcha para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras cumplirse un mes desde el ataque de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

Gran parte del centro de Caracas estará cerrado por la concentración.

La marcha del PSUV está prevista para salir desde Plaza Morelos, en Bellas Artes.

Vías cerradas por marcha del PSUV

  • Avenida México.
  • Avenida Universidad.
  • Avenida Urdaneta a la altura de la Esquina de Carmelitas y el Puente Llaguno.
  • Avenida Libertador.
  • La Hoyada.
  • Capitolio: 

¿Qué rutas alternas se pueden tomar?

  • Cota Mil (Avenida Boyacá).
  • Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo): Mantente en la autopista y evita las salidas hacia el centro/centro-norte.
  • Avenida Bolívar.

