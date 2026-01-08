PSUV se declara en "movilización permanente" para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Suscríbete a nuestros canales

El Vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, anunció este miércoles que la organización política se declara en "movilización permanente" en todo el territorio nacional, para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores capturados durante la incursión militar de Estados Unidos (EEUU) del pasado 3 de enero.

“Nosotros les exigimos al Tribunal de Justicia de los Estados Unidos para que se proceda con la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores”, indicó durante la Gran Marcha de las Comunas.

Aseguró que el pueblo venezolano y las bases del partido se mantendrán activos en las calles de manera indefinida.

"Estamos en las calles con responsabilidad y firmeza por la libertad de nuestros líderes", enfatizó el representante de la tolda roja.

Fernández calificó la detención en Nueva York como una “violación a la soberanía” y exhortó a las instancias internacionales a pronunciarse sobre el caso.