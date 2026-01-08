Delcy Rodriguez informa los procesos que acompañarán las actualización del Sistema Eléctrico Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) será sometido a procesos de mejoras, “tanto en la generación como en la transmisión y distribución de energía”, informó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

“Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del SEN. Pero la Venezuela que estamos soñando, la que estamos apuntando, es una que requiere crecimiento, de un sistema eléctrico que esté en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y la vida de los venezolanos”, indicó durante el acto de notificación del inicio del Periodo Constitucional Legislativo 2026-2027.

Más temprano, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) anunció un plan para la recuperación y modernización del SEN, el cual será financiado mediante la comercialización de petróleo crudo venezolano en el mercado global.

De acuerdo con el Departamento de Energía de EEUU, esta medida surge tras determinar el deterioro del sistema, el cual a su juicio ha caído más del 30 % en los últimos años debido a la “desinversión y la falta de mantenimiento”.

Destacó que la mejora de la infraestructura eléctrica es un paso "esencial" no solo para elevar la calidad de vida de los venezolanos, sino para garantizar la operatividad de la industria petrolera y dinamizar las oportunidades económicas del país.