Trágico naufragio en São Paulo: seis muertos tras choque de una embarcación

Una celebración nocturna terminó en tragedia la medianoche de este domingo en el sureste de Brasil. Seis personas perdieron la vida, entre ellas un pequeño de apenas 4 años, luego de que la lancha en la que se desplazaban impactara brutalmente contra un muelle en el río Grande, en la zona fronteriza entre los estados de São Paulo y Minas Gerais.

Impacto en la oscuridad

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la embarcación transportaba a 15 personas y acababa de zarpar de un bar flotante con destino a un rancho cercano. Testigos presenciales señalaron que el muelle fluvial contra el que colisionaron no contaba con iluminación, lo que habría dificultado la visibilidad del piloto en medio de la noche.

Víctimas y heridos

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres mujeres, dos hombres y un menor de 4 años.



Además, otros tres pasajeros resultaron con heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios de la región. El resto de los ocupantes logró salir ileso del siniestro.

Negligencia al volante

Las primeras investigaciones de la Policía han revelado un dato crítico: el piloto de la lancha no poseía licencia para navegar. Actualmente, los peritos forenses trabajan para determinar si las víctimas fallecieron producto del fuerte impacto o si murieron por inmersión en el cauce del río tras caer al agua.

