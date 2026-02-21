Delcy Rodríguez lidera jornada social en Caracas este 21 de febrero: Estamos viendo el florecimiento de la economía comunal

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 21 de febrero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de supervisión desde la Comuna Socialista Zona Norte en la Parroquia Altagracia en Caracas.

El mensaje central de este evento, fue el fortalecimiento de la producción local y el inicio formal de la movilización popular de cara al evento electoral de marzo.

21 Mil Toneladas de Alimentos

Rodríguez informó que, a través de los diversos programas sociales y las Ferias del Campo Soberano, se están distribuyendo 21,000 toneladas de alimentos este fin de semana en todo el país.

Resaltó que los mercados a cielo abierto ahora muestran el "florecimiento de la economía comunal", donde productos de bodegas locales se integran con la agroindustria nacional.

Anunció que ya comenzaron los preparativos para las Ferias del Pescado, garantizando este rubro tradicional para la próxima temporada festiva.

Rumbo a la Consulta Popular Nacional

La presidenta encargada instó a los ciudadanos a movilizarse bajo el lema de una "Venezuela encampañada":

En esta consulta, se elegirán proyectos específicos propuestos por los Consejos Comunales y Comunas para solucionar problemas directos en sus territorios, además de soluciones entre más de 36,000 propuestas surgidas del seno del pueblo.

El objetivo de esta consulta es que las comunidades conozcan sus proyectos y ejerzan su voto el próximo domingo 8 de marzo.

En el ámbito macroeconómico, destacó que la estabilidad del país está atrayendo a grandes inversionistas del mundo, lo cual potenciará los Motores Productivos. Subrayó que la cohesión es vital para garantizar el bienestar de los niños y las niñas.

La jornada coincidió con la noticia del arribo de un importante cargamento de suministros médicos desde los Estados Unidos, lo que refuerza el clima de apertura y asistencia técnica que vive el país en este inicio de año.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube