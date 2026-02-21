Venezuela responde ante la extensión del decreto de amenaza por EEUU: esto dice el comunicado

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela manifestó su firme rechazo a la decisión de EEUU de renovar el decreto de "emergencia nacional" contra el país.

Esta medida, que fue extendida el pasado 18 de febrero, da continuidad a una orden ejecutiva que se mantiene vigente desde el año 2015.

A través de su cuenta de Instagram, el canciller Yván Gil, informó que esta prórroga no tiene una justificación real y se basa en argumentos que no corresponden a la verdad.

Según el comunicado emitido desde Caracas, esta política solo sirve para mantener un ambiente de confrontación entre ambos países en lugar de fomentar una relación de entendimiento.

Una medida sin fundamentos

El documento señala que, tras once años de la firma del decreto original por el expresidente Barack Obama, quedó demostrado que Venezuela no representa ninguna amenaza para el pueblo o el gobierno estadounidense.

El texto califica como "insólito" que se mantenga la etiqueta de amenaza inusual, afirmando que es una decisión basada puramente en motivos políticos.

Llamado al diálogo y al respeto

El Gobierno venezolano hizo un llamado a la administración de los EEUU para que cambie su enfoque en las relaciones internacionales. Exhortaron a Washington a abandonar las decisiones tomadas de forma unilateral y a buscar una etapa de respeto mutuo donde no exista la intervención en asuntos internos.

Finalmente, el comunicado enfatiza la importancia de recuperar los vínculos históricos y culturales que unen a ambos pueblos. La propuesta de Venezuela es avanzar hacia un diálogo sincero que respete la soberanía de cada nación y que trabaje en función de beneficios que favorezcan a ambos países por igual.

