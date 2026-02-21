Bancos con tarjetas internacionales: así puede tener una cuenta electrónica

Suscríbete a nuestros canales

La banca venezolana ha consolidado un ecosistema de cuentas vinculadas a tarjetas de débito y prepagadas en moneda extranjera, respaldadas por franquicias globales como Mastercard y Visa.

Este avance permite a los usuarios pagar servicios digitales, realizar compras en plataformas de e-commerce, ahorrar en divisas y contar con un sólido respaldo financiero al viajar al exterior.

¿Cuáles bancos nacionales cuentan con tarjetas internacionales?

Banco de Venezuela (BDV)

Una de las instituciones principales es el Banco de Venezuela (BDV), que dispone de la Tarjeta Internacional Virtual.

Como su nombre indica, es un instrumento exclusivamente digital que opera bajo la red Mastercard, facilitando pagos en plataformas como Amazon, Netflix, Disney+, eBay y Google Play.

Para mantener un saldo positivo, el usuario debe comprar divisas a través de la opción "Menudeo" en el mismo banco o realizar depósitos en taquilla. Es importante acotar que su asignación suele ser paulatina y, en muchos casos, se activa tras la primera operación de compra de moneda extranjera en la plataforma.

Banesco

Desde hace un par de años, Banesco ofrece una tarjeta internacional física vinculada a su "Cuenta Verde". A través de BanescOnline o la aplicación móvil, los clientes pueden gestionar operaciones cambiarias vía Mesa de Cambio, realizar depósitos, retiros y pagos móviles con conversión automática a bolívares.

La tarjeta física se gestiona en la sección "Mis Solicitudes" de su portal web, donde también se habilita la versión electrónica de dicha cuenta para transacciones digitales.

Banco Nacional de Crédito (BNC)

El BNC dispone de una Tarjeta en Moneda Extranjera diseñada para consumos tanto nacionales como internacionales. Este instrumento permite compras en línea (incluyendo alianzas con Zoom para envíos desde Amazon) y retiros en cajeros automáticos en el extranjero, debitando directamente de la cuenta en dólares del titular.

Para solicitarla en agencias, el cliente debe consignar: cédula de identidad vigente, copia del RIF actualizado, constancia de trabajo o certificación de ingresos y la Ficha de Identificación del Cliente (FIC).

Bancamiga

Igualmente, la tarjeta de débito Mastercard de Bancamiga permite estas acciones financieras. Para utilizarla fuera del país, el usuario debe ingresar a la banca en línea, dirigirse a la sección de "Cuentas", seleccionar "Tarjetas de Débito" y activar la opción de "Uso Internacional", registrando los países de destino y las fechas del viaje.

Mercantil

Este banco ofrece servicios internacionales con un enfoque de seguridad reforzado. La entidad utiliza el Código de Seguridad Dinámico (CVC), un número que cambia tras cada transacción exitosa en comercios electrónicos, minimizando así el riesgo de fraudes o clonaciones digitales, según la información difundida en sus canales oficiales.

Bancaribe

Bancaribe promociona su Mastercard Debit como un instrumento "todo en uno". Con la tecnología contactless (pago sin contacto), funciona físicamente en cualquier establecimiento del mundo que acepte Mastercard. Los interesados pueden solicitarla en las agencias bancarias una vez que posean una cuenta activa en moneda extranjera.

¿Cuáles son los beneficios?

Estos instrumentos financieros permiten el pago directo de servicios que hoy son comunes, como almacenamiento en la nube, herramientas de trabajo (ChatGPT Plus, Zoom, Canva) y entretenimiento.

Además, eliminan la necesidad de cargar grandes sumas de dinero en efectivo al viajar al extranjero y la posibilidad de ahorrar en moneda extranjera.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube