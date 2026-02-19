Por esta razón es importante tener la Constancia de Viudez: conozca los requisitos a presentar

Suscríbete a nuestros canales

La constancia de viudez es un documento esencial para realizar trámites legales, económicos y civiles tras la pérdida de un cónyuge.

La gestión de los documentos legales es un paso inevitable para proteger el patrimonio y garantizar la seguridad económica del sobreviviente.

Aunque comúnmente se le llama "certificado de viudez", en la práctica legal se refiere principalmente al Acta de Defunción acompañada del Acta de Matrimonio, o en su defecto, a la Constancia de Unión Estable de Hecho.

Cabe destacar que se obtiene en el Registro Civil donde ocurrió el fallecimiento.

¿Para qué sirve la Constancia de Viudez?

Uno de los casos más comunes es la solicitud de la Pensión de Sobreviviente ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Este beneficio permite que el esposo o esposa reciba el pago mensual que le correspondía al fallecido (o el derecho generado por sus cotizaciones). Sin el acta que certifique la viudez, el Estado no puede procesar la transferencia de este derecho.

Por otro lado, es necesario para llevar a cabo la declaración de herencia dentro de los 180 días hábiles posteriores al fallecimiento. Con el certificado se obtiene el RIF Sucesoral, se demuestra la cualidad de heredero ante las autoridades y, además, evita multas por declaración extemporánea.

Igualmente, si el occiso contaba con un seguro de vida, la persona en estado de viudez tiene el derecho de cobrar la indemnización de la póliza. E incluso, el documento da permiso legal para que el solicitante pida el pago de prestaciones sociales acumuladas en el lugar de trabajo del fallecido, si su contrato colectivo lo indica.

Más allá de los trámites que se deben hacer tras la pérdida de una pareja, la viuda o el viudo debe cambiar su estatus en el Registro Civil para vender propiedades que estaban a nombre de la comunidad conyugal, poder contraer matrimonio nuevamente en el futuro y realizar trámites migratorios.

¿Cómo se tramita este documento?

El trámite se hace en el municipio donde se pidió el acta de defunción, que suele ser el lugar donde falleció la persona.

Cada jurisdicción tiene sus propios requisitos, por lo que es importante investigar los documentos exactos a presentar.

Por ejemplo, la Alcaldía de Chacao pide fotocopia de la cédula de identidad, copia del acta de defunción de la pareja y al menos un documento autenticado que acredite la dirección, como factura de servicio público, carta del consejo comunal, entre otros.

Mientras que en la Alcaldía de Sucre se deben presentar estos documentos más fotocopia de la cédula de identidad vigente de dos testigos venezolanos, mayores de edad, no familiares y residentes del municipio Sucre.

Sin este trámite, muchos otros procesos pueden complicarse.

