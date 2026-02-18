Alerta en Texas: autoridades evacúan dos preparatorias por amenazas de bomba

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Norte de Texas ordenaron el desalojo inmediato de dos instituciones educativas durante las primeras horas de esta mañana. La medida responde a una serie de alertas que pusieron en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.

Los distritos escolares de la región activaron sus planes de emergencia para proteger a miles de jóvenes. Agentes de policía locales y unidades caninas inspeccionan actualmente cada rincón de las instalaciones afectadas en busca de artefactos peligrosos.

Esta respuesta coordinada busca garantizar un entorno seguro antes de retomar cualquier tipo de actividad presencial. Los expertos en seguridad mantienen un perímetro de vigilancia estricto mientras concluyen las investigaciones de campo necesarias.

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el Distrito Escolar Independiente de Coppell y el de Anna evacuaron sus preparatorias principales tras recibir una amenaza de bomba. La policía local procesa las llamadas de advertencia mientras el personal docente pone a salvo a los alumnos.

¿Cómo ocurrió la amenaza de bomba en Coppell?

El Departamento de Policía de Coppell recibió un informe sobre un posible artefacto explosivo alrededor de las 8:20 a. m. de este miércoles. Esta notificación obligó a retrasar el inicio de la jornada y a desalojar a quienes ya estaban en el campus.

El Distrito Escolar de Coppell (CISD) emitió un comunicado oficial donde confirmó que los autobuses en ruta fueron reprogramados de inmediato. "Todos los estudiantes y el personal se mantuvieron a salvo durante todo el proceso", afirmó la institución en su misiva.

La administración pidió a los padres de familia evitar el área de la preparatoria hasta recibir un aviso de normalización. Los oficiales de seguridad realizan una "investigación exhaustiva" en el interior del edificio para descartar cualquier objeto sospechoso.

¿Qué medidas tomó la Preparatoria Anna ante la amenaza de bomba?

De manera simultánea, en el condado de Collin, la Preparatoria Anna canceló todas sus actividades académicas por el resto del día. El distrito escolar informó que una llamada anónima alertó sobre un peligro similar dentro de sus instalaciones educativas.

"Estamos trabajando activamente con las autoridades para realizar un barrido del edificio", detallaron los líderes del Distrito Escolar Independiente de Anna. A diferencia de Coppell, el resto de los planteles de este distrito opera con total normalidad.

Las autoridades confirmaron que esta serie de incidentes en Texas parece coincidir con una ola de falsas alarmas registradas en la región. Sin embargo, los protocolos de seguridad exigen el desalojo total hasta que los técnicos expertos firmen el acta de despeje.

¿Cuál es el impacto de esta amenaza de bomba en la comunidad?

El pánico inicial dio paso a una logística de reunificación donde los padres recogieron a sus hijos en puntos designados. Las cifras preliminares indican que más de 3.000 estudiantes se vieron afectados por los cierres de emergencia en ambos distritos.

La policía de Texas advirtió que las falsas alarmas de este tipo conllevan sanciones legales severas, incluyendo cargos por delitos graves. Los investigadores rastrean ahora el origen de las comunicaciones para identificar a los responsables de estas interrupciones críticas.

Por ahora, los edificios permanecen bajo custodia policial y no se reportan personas lesionadas ni hallazgos de materiales explosivos reales. Las clases en la Preparatoria Coppell y la Preparatoria Anna podrían reanudarse mañana bajo una vigilancia policial mucho más rigurosa.

