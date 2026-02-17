Activan tercera fase para hallar a la niña desaparecida en un balneario de Amazonas: Gobernador ofrece los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, informó que el operativo de rescate para localizar a la niña Salomé Castaño de 11 años, ha entrado en su etapa más compleja.

Tras ocho días de incesante trabajo en la "zona cero", las autoridades han rediseñado la estrategia debido a las traicioneras condiciones del río.

Una vez agotadas las inmersiones directas en el lugar del accidente, el equipo de salvamento ha extendido el radio de acción hacia puntos críticos del sistema fluvial.

Boca del Río Cataniapo: Rastreo en la confluencia con el imponente Río Orinoco .

Playa Terecua: Búsqueda activa en la zona ubicada detrás del Aeropuerto Nacional Cacique Aramare.

Sector Viboral: Un barrido exhaustivo en formaciones rocosas y grietas que, por la corriente, suelen actuar como trampas naturales.

Geografía Hostil: El rastreo se dificulta por la presencia de un sistema de cavernas y corrientes subterráneas que caracteriza al municipio Atures.

La nueva fase responde a la compleja geografía hídrica de la zona, caracterizada por un sistema de cavernas y corrientes subterráneas.

El gobernador explicó que el rastreo se ha extendido ahora hasta la boca del río Cataniapo, en su confluencia con el Orinoco, y hacia Playa Terecua, ubicada detrás del Aeropuerto Nacional Cacique Aramare.

Asimismo, el dispositivo contempla un barrido exhaustivo en el sector Viboral para revisar minuciosamente cada grieta y formación rocosa que pudiera haber actuado como trampa natural.

Los hechos

Lo que comenzó como una tarde de diversión el pasado 8 de febrero, terminó en luto para la comunidad amazonense.

Un grupo de jóvenes jugaba voleibol en el Balneario Culebra cuando el balón cayó al agua.

Salomé y su amiga Lucía de 14 años, intentaron recuperarlo, pero fueron succionadas por un remolino.

Otro acompañante, Javier Areinamo de 15 años, se lanzó al agua para salvarlas, pero también fue arrastrado por la fuerza del río.

Hasta hoy, los equipos de rescate han logrado recuperar los cuerpos de Lucía Reina González y el joven héroe Javier Areinamo.

Aunque inicialmente se mencionó un incidente con una barcaza (mencionada como contexto en algunos reportes), la investigación del gobernador confirma que la desaparición de los tres jóvenes ocurrió específicamente por la corriente y remolinos del balneario mientras realizaban actividades recreativas.

Puerto Ayacucho se mantiene en oración y vigilia. El gobernador Rodríguez ha asegurado que no se escatimarán esfuerzos tecnológicos ni humanos hasta dar con el paradero de Salomé, brindando todo el apoyo necesario a la familia Castaño en este doloroso proceso. \

