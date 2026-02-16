"Quería que dejara de llorar": esposo de niñera es detenido por fatal agresión contra un bebé

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en la agresión contra un niño de tres años, quien estaba al cuidado de su esposa, mientras ella trabajaba como niñera.

El incidente se registró en Carrollton, Texas. La policía local investiga la muerte del infante Eider Manuel Alexander Salome Tzep, de apenas tres meses de nacido. El hacho está catalogado como homicidio.

El bebé llegó a un hospital infantil en diciembre con heridas graves y falleció cinco días después de su ingreso, detallaron los registros policiales.

Agredió al bebé para que dejara de llorar

El acusado, Juan Ajpop Ecoquis, de 29 años de edad, quedó bajo arresto tras admitir su responsabilidad en el maltrato contra el niño, a quien sacudió fuertemente para mantenerlo callado.

Cuando la policía llegó a la vivienda de la niñera, el bebé no respiraba. Al ingresar al niño en un hospital, tenía latidos cardíacos, pero no podía respirar por sí solo. El personal médico reveló a los oficiales que las lesiones del bebé incluían un desgarro de retina, hemorragia cerebral y daño vascular.

La niñera de Eider declaró que cuidaba a cuatro niños el día que Eider fue hospitalizado. Inicialmente, dijo a los oficiales que alimentaba al niño después de una siesta, cuando la leche comenzó a salirle a borbotones de la boca.

Asimismo, dijo que el infante se desmayó, por lo que llamó a la madre de Eider y luego al 911.

Amitió su responsabilidad en el maltrato contra el niño

Posteriormente, la policía entrevistó a la niñera y a su esposo, Ecoquis. En un principio, la mujer negó que Eider hubiera sufrido algún daño físico, pero luego declaró que su pareja sacudió al niño varias veces sin sostenerle la cabeza, debido a que “Eider no paraba de llorar y quería que dejara de gritar”.

La policía volvió a entrevistar a Ecoquis, quien admitió su culpa después de que el bebé despertara. El acusado afirmó que quería “mantener a Eider callado por el bien de sus otros compañeros de habitación”.

Ecoquis enfrenta cargos por “causar lesiones corporales graves que resultaron en su muerte”. Permanece en la cárcel del condado de Dallas desde el 28 de diciembre, por un cargo de lesiones a un menor, informó Bailey Clampitt, portavoz de la policía de Carrollton. Se le impuso una fianza de 25 mil dólares.

