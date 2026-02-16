Requisitos obligatorios para viajar por el territorio nacional: conozca qué documentos son válidos y cuáles no

Suscríbete a nuestros canales

Para quienes planean desplazarse por el territorio venezolano, es fundamental conocer las normativas actuales sobre la documentación exigida por las autoridades y aerolíneas.

Mantenerse al día con estos requisitos evita inconvenientes de último minuto, retrasos en los puntos de control o la cancelación de los planes de viaje por falta de identificación válida.

Documento obligatorio de identificación

Para realizar viajes nacionales, el documento principal y obligatorio es la Cédula de Identidad laminada original. Este requisito aplica tanto para ciudadanos venezolanos como para extranjeros que residen legalmente en el país.

Una ventaja importante es que el documento se acepta tanto si está vigente como si está vencido.

En el caso de los menores de edad, esta exigencia comienza a partir de los nueve (9) años, momento en el que ya deben presentar su propia cédula original para poder abordar.

Documentación no permitida

Es importante recordar que bajo ninguna circunstancia se permitirá el viaje dentro del territorio nacional presentando los siguientes documentos:

Pasaportes (para vuelos internos comunes).

Fotocopias de la cédula de identidad.

Licencia de conducir.

Comprobantes de denuncia por robo o extravío ante cuerpos de seguridad.

Casos especiales y excepciones

Existen situaciones específicas donde las reglas de identificación varían ligeramente:

Conexiones internacionales: los venezolanos que regresan del exterior con pasaporte y no tienen cédula física pueden viajar a su ciudad de destino, siempre que la conexión nacional se realice el mismo día o en un lapso máximo de 24 horas tras su llegada.

Turistas: los ciudadanos extranjeros que se encuentran de visita en el país solo necesitan presentar su pasaporte vigente para trasladarse.

Consejos para un viaje sin contratiempos

Para asegurar una experiencia tranquila durante el trayecto, se sugiere seguir estas recomendaciones prácticas:

Antelación : llegue al aeropuerto al menos dos horas antes de la salida de su vuelo para evitar filas largas en los mostradores de chequeo.

: llegue al aeropuerto al menos dos horas antes de la salida de su vuelo para evitar filas largas en los mostradores de chequeo. Menores de 9 años : aunque no tengan cédula, es obligatorio llevar la Partida de Nacimiento original para verificar el parentesco y la identidad.

: aunque no tengan cédula, es obligatorio llevar la Partida de Nacimiento original para verificar el parentesco y la identidad. Permisos de viaje : si un menor viaja solo o con un tercero, asegúrese de tener a mano el permiso emitido por el consejo de protección o una notaría.

: si un menor viaja solo o con un tercero, asegúrese de tener a mano el permiso emitido por el consejo de protección o una notaría. Objetos prohibidos: revise su equipaje de mano para evitar llevar objetos punzantes o envases con líquidos que superen los 100 mililitros, los cuales suelen ser retenidos en los puntos de control.

