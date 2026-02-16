Inicia campaña Nacional de Vacunación séxtuple canina gratuita: evita el letal parvovirus

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado inició este 15 de febrero, una gran Campaña Nacional de Vacunación Séxtuple canina de forma gratuita en todo el territorio venezolano para garantizar el bienestar de los animales de compañía, informó la presidenta de la institución, Maigualida Vargas, en un contacto directo con Venezolana de Televisión.

Desde el Parque Los Caobos, explicó que la vacunación es el método principal para evitar patologías como el coronavirus, parvovirus, moquillo y leptospirosis que incluso resultan mortales para las mascotas.

Asimismo, mencionó que esta iniciativa amplía los servicios habituales del organismo e incluye la inmunización antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias, corte de uñas y limpieza en cada una de las jornadas desplegadas en todos los estados del país.

Vargas extendió una invitación a las organizaciones y fundaciones animalistas para que se sumen a este esfuerzo de promoción de medidas preventivas con el objetivo central de que todas las familias tengan acceso a servicios de salud de alta calidad para sus mascotas y que la atención veterinaria sea un beneficio al alcance de todos los ciudadanos.

En los últimos días, han surgido alertas por el reporte de un brote de parvovirus que estaría afectando a las mascotas, por lo que las autoridades han recomendado a las personas tomar máxima precaución con sus fieles amigos.

Estos son los principales síntomas del parvovirus en perros

¿Cómo saber si el perro tiene parvovirus?

Existen muchos síntomas que pueden indicar al dueño que su mascota tiene un problema de salud, pero los síntomas del parvovirus son muy similares a los de otras enfermedades, por lo que puede confundir.

Los síntomas de acentúan de forma progresiva, es decir, comienzan siendo leves pero rápidamente se vuelven graves.

-¿Cuáles son los síntomas del parvovirus en un perro?

Estos son los principales síntomas de esta enfermedad, pueden aparecer levemente o mostrarse con agresividad, en función de lo avanzada que esté la enfermedad.

Diarreas con sangre: Es una de las principales características del parvovirus, la diarrea o heces blandas con presencia de sangre roja o marrón oscura. Acompañada normalmente por un olor muy fuerte y desagradable, mucho más de lo habitual en unas heces.

Es una de las principales características del parvovirus, la diarrea o heces blandas con presencia de sangre roja o marrón oscura. Acompañada normalmente por un olor muy fuerte y desagradable, mucho más de lo habitual en unas heces. Aumento de la temperatura corporal: Se ha de medir rectalmente y a partir de los 39.5º en adultos o 36.5º en cachorros puede considerarse que nuestro el perro tiene fiebre.

Se ha de medir rectalmente y a partir de los 39.5º en adultos o 36.5º en cachorros puede considerarse que nuestro el perro tiene fiebre. Perro decaído: Seguramente mostrará signos de estar enfermo, falta de apetito, cansancio, pocas ganas de jugar o incluso moverse. Esta enfermedad los consume mucho y es completamente normal que decaigan sus energías y estado anímico.

Vómitos: En ocasiones pueden producirse vómitos de espuma aunque también puede haber contenido gástrico. El jadeo, el mareo o la dificultar respiratoria pueden ser también síntomas asociados.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube