Cuentas Trump en EEUU: así también puedes registrarte para recibir los $1.000

El Gobierno de Estados Unidos impulsa una nueva estrategia de ahorro infantil denominada Cuentas Trump (o cuentas 530A), la cual otorga un capital inicial de $1 000 a menores elegibles para construir un patrimonio a largo plazo.

Este programa, gestionado por el Departamento del Tesoro, beneficia específicamente a los niños ciudadanos nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que posean un número de Seguro Social válido.

El registro oficial se realiza de forma digital a través del portal TrumpAccounts.gov mediante el Formulario 4547 del IRS, aunque los padres también tienen la opción de adjuntar dicho documento en su declaración de impuestos de 2025 para simplificar el trámite.

Objetivo del fondo

Según detalla Mundo Now, el funcionamiento de este fondo se basa en inversiones en instrumentos indexados, como el S&P 500, diseñados para generar un crecimiento sostenido con comisiones bajas.

Es importante destacar que, además del bono federal, las cuentas permiten aportes anuales de familiares y empleadores de hasta $5 000, monto que se ajustará periódicamente según la inflación.

Registro

Aunque el proceso de autenticación y validación de los datos comenzará formalmente en mayo de 2026, la plataforma ya centraliza la información para su uso.

Esto para que las entidades financieras asociadas activen los depósitos una vez confirmada la identidad del menor, fomentando así una cultura de inversión desde la infancia.

