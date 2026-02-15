Préstamos estudiantiles 2026 en EEUU: Estos prestamistas ofrecen los mejores beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de préstamos estudiantiles privados en Estados Unidos proyecta un crecimiento significativo a partir de este año, impulsado por las nuevas restricciones a los créditos federales que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

Ante la limitación de fondos para padres y estudiantes de posgrado, las entidades privadas han fortalecido sus programas de incentivos para atraer a prestatarios responsables.

Resulta importante que las familias analicen estos beneficios adicionales, ya que descuentos por puntualidad o bonos por graduación pueden reducir el costo total de la deuda en miles de dólares, compensando en parte la falta de los beneficios tradicionales del gobierno.

Prestamistas con beneficios

Según detalla US News, estos son los prestamistas privados con los programas de recompensas más destacados actualmente:

Abe: Ofrece un sistema de ahorro triple que incluye una reducción del 2% del saldo principal al graduarse, una rebaja de 0,25 puntos en la tasa por pago automático y un descuento progresivo por puntualidad que puede alcanzar otros 0,25 puntos tras varios semestres de pagos a tiempo.

Ofrece un sistema de ahorro triple que incluye una reducción del 2% del saldo principal al graduarse, una rebaja de 0,25 puntos en la tasa por pago automático y un descuento progresivo por puntualidad que puede alcanzar otros 0,25 puntos tras varios semestres de pagos a tiempo. Ascent Funding: Destaca por su enfoque en el éxito profesional, ofreciendo la devolución del 1% del saldo al obtener el título. Además, otorga un descuento de hasta 0,5 puntos porcentuales por pago automático, cifra que sube al 1% en sus préstamos específicos basados en resultados sin avalista.

Destaca por su enfoque en el éxito profesional, ofreciendo la devolución del 1% del saldo al obtener el título. Además, otorga un descuento de hasta 0,5 puntos porcentuales por pago automático, cifra que sube al 1% en sus préstamos específicos basados en resultados sin avalista. SoFi: Incentiva el rendimiento académico mediante un bono de hasta $250 por año para estudiantes con un promedio (GPA) de 3.0 o superior, sumado al estándar de 0,25 puntos de reducción en la tasa de interés para quienes domicilien sus pagos mensualmente.

Incentiva el rendimiento académico mediante un bono de hasta $250 por año para estudiantes con un promedio (GPA) de 3.0 o superior, sumado al estándar de 0,25 puntos de reducción en la tasa de interés para quienes domicilien sus pagos mensualmente. Citizens Bank: Prioriza la relación a largo plazo con sus usuarios mediante un descuento por fidelidad del 0,25% para clientes con cuentas previas en la institución, además de la tradicional rebaja del 0,25% por activar el sistema de cobro automático.

Saber elegir

La elección de un crédito educativo privado requiere una evaluación minuciosa de los plazos y las condiciones específicas de cada bono.

Algunos beneficios, como las reducciones de capital tras la graduación, permiten amortizar la deuda mucho antes de lo previsto y disminuyen la acumulación de intereses a largo plazo.

En un escenario donde el financiamiento federal se vuelve más restrictivo, estas herramientas de ahorro directo se convierten en una estrategia financiera esencial para evitar que el costo de la educación superior comprometa la estabilidad económica futura del graduado.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube