Comida gratis en Texas y California: puntos de entrega de alimentos del 16 al 21 de febrero

Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del 16 al 21 de febrero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 39 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Variedad de puntos con NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 16 de febrero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 17 de febrero

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

11:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | St. Paul Parish Center - Richardson, 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - Greenville, 75402

Miércoles 18 de febrero

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 PM | Cristo Rey - Dallas, 75217

Jueves 19 de febrero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Bear Creek Community Church - Irving, 75062

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church - Ennis, 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails - Dallas, 75241

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 20 de febrero

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

9:30 AM | Dela eld Villa Apartments - Dallas, 75228

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

Sábado 21 de febrero

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Toma nota de las jornadas de FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 21 de febrero:

Martes 17 de febrero

En Sky Valley Community Center: 20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 18 de febrero

En Desert Mirage HS: 86150 Ave 66th, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 20 de febrero

En Las Flores Park: 48400 Van Buren St., Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Sábado 21 de febrero

En Mathis Home: 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

Más opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

