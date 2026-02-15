Conoce los mejores destinos para un 'road trip' desde Chicago: diversión, arte y relax a pocos kilómetros

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la "Ciudad de los Vientos" siempre están en la búsqueda de nuevas maneras de escapar del ajetreo de la ciudad sin tener que pasar horas en un aeropuerto.

Gracias a su ubicación estratégica, Chicago permite que, en menos de tres horas en coche, los viajeros puedan disfrutar de paisajes completamente diferentes.

Según un artículo reciente de Heraldo USA, hay tres destinos que se están posicionando como las opciones favoritas para este 2026.

Si estás pensando en recargar energías, estos lugares ofrecen desde impresionantes dunas hasta arquitectura histórica y momentos de relajación junto al lago.

Destinos cerca de Chicago para visitar durante un fin de semana

1. Saugatuck, Michigan: el paraíso artístico de la costa

A solo dos horas de Chicago, los viajeros descubren Saugatuck, un lugar que fusiona la elegancia de sus galerías de arte con la naturaleza salvaje del Lago Michigan.

Los turistas describen este destino como "la joya de la corona" del estado vecino.

Aquí, los visitantes pueden disfrutar de la famosa Oval Beach, que a menudo es considerada una de las mejores playas de Estados Unidos.

Según el informe de Heraldo USA, las dunas de arena ofrecen una experiencia única para hacer recorridos en vehículos todoterreno, mientras que el centro del pueblo invita a explorar boutiques y disfrutar de la deliciosa gastronomía local.

2. Lake Geneva, Wisconsin: lujo y serenidad frente al agua

Al norte, cruzando la frontera hacia Wisconsin, se encuentra Lake Geneva. Este lugar ha sido históricamente el refugio de verano para las familias más influyentes de Chicago, y todavía conserva ese aire de exclusividad accesible.

Los turistas eligen este destino para pasear por el Shore Path, un sendero de 33 kilómetros que rodea el lago y ofrece vistas cercanas a las impresionantes mansiones del siglo XIX.

Según la fuente consultada, Heraldo USA, las actividades acuáticas y los campos de golf de primer nivel son los principales atractivos que mantienen a este lugar en la cima de las listas de escapadas.

3. Galena, Illinois: un salto a la historia y el romance

Para aquellos que prefieren el encanto de las colinas y la arquitectura colonial, Galena es la opción perfecta.

Situada al noroeste de Illinois, esta ciudad transporta a los visitantes al siglo XIX con su Main Street maravillosamente conservada.

Aquí, parejas y familias pueden explorar la casa del presidente Ulysses S. Grant y disfrutar de catas en viñedos locales.

Los expertos en turismo destacan que Galena es el destino ideal para quienes buscan desconectar por completo, ofreciendo una experiencia tranquila que contrasta con el ritmo acelerado de Chicago.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube