Naufragio en el Amazonas: dos muertos, siete desaparecidos y un bebé prematuro a salvo

Suscríbete a nuestros canales

El naufragio que se vivió recientemente en el Amazonas marcó un nuevo episodio de emergencia en el norte de Brasil.

La embarcación transportaba a 80 pasajeros cuando se hundió en las aguas cercanas a Manaos, generando una rápida movilización de equipos de rescate. El hecho ocurrió en el sector turístico conocido como el “Encuentro de las Aguas”, donde confluyen los ríos Negro y Solimões.

El accidente se produjo poco después de que la barcaza zarpara con destino a Nova Olinda do Norte, según información de la agencia de noticias EFE.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, ya que aún no existe una versión oficial definitiva sobre lo que provocó el hundimiento. La zona es conocida por sus fuertes corrientes y oleaje.

Víctimas confirmadas y desaparecidos

Hasta ahora, el balance oficial reporta dos fallecidos:

Una mujer adulta.

Una niña de tres años.

Además, siete personas permanecen desaparecidas, lo que mantiene activa la búsqueda en distintos puntos del río. Familiares de los afectados siguen a la espera de noticias mientras avanzan las labores de rastreo.

Las autoridades regionales han reiterado que no cesarán los esfuerzos hasta localizar a todos los pasajeros. El caso ha generado conmoción tanto en Manaos como en otras regiones del estado de Amazonas.

El bebé prematuro que sobrevivió

Entre los 71 sobrevivientes destaca el rescate de un recién nacido prematuro. El bebé fue protegido dentro de un refrigerador portátil durante la emergencia, una acción que resultó clave para preservar su vida.

Su madre también logró sobrevivir al accidente. Ambos recibieron atención médica tras el rescate y se encuentran bajo observación.

El piloto de la embarcación fue detenido bajo cargos de homicidio culposo, figura legal que se aplica cuando no existe intención directa de causar la muerte.

Una pasajera difundió un video en el que aseguró haber solicitado al capitán reducir la velocidad ante las fuertes olas en la zona. Este testimonio forma parte de las líneas de indagación abiertas por las autoridades competentes.

En el operativo participan 25 buceadores, ocho embarcaciones y personal de la Defensa Civil. Las labores se concentran en ubicar a los desaparecidos lo antes posible.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube