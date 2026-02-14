Illinois busca 1.000 millones de dólares: la nueva ley de turismo y comercio que cambia todo en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Illinois se prepara para una transformación económica sin precedentes fuera de sus grandes centros urbanos.

El gobernador JB Pritzker puso en marcha la expansión de los Bonos STAR, un programa millonario diseñado para descentralizar la inversión y crear un ecosistema de empleo masivo en las comunidades que más lo necesitan.

Con la mira puesta en el turismo y el comercio, la iniciativa promete inyectar vida a los municipios pequeños y medianos, lejos de las sombras de los rascacielos de Chicago.

El objetivo: 5.000 empleos y una derrama de $1,000 millones

La ley SB1911, firmada recientemente, no solo busca construir edificios, sino cimentar carreras. Según las proyecciones estatales, si los municipios aprovechan estas herramientas, el impacto será total:

Nuevas vacantes: Se espera la creación de más de 5,000 puestos de trabajo , abarcando desde el sector construcción hasta empleos permanentes en hoteles, parques de diversiones y tiendas minoristas.

Ventas masivas: El programa estima generar al menos 1,000 millones de dólares en ventas anuales adicionales para el estado.

Crecimiento local: A diferencia de otros subsidios, este obliga a invertir en áreas que han sido históricamente desatendidas.

¿Qué ciudades califican? Las reglas de los Bonos STAR

Para evitar que el dinero se concentre en un solo lugar, el gobernador ha establecido requisitos geográficos muy específicos:

Fuera de las metrópolis: Ningún municipio con más de 2 millones de residentes puede participar (esto excluye directamente a la ciudad de Chicago). Zonas desatendidas: Al menos el 50% del área del proyecto debe estar en una zona considerada económicamente vulnerable al momento de aplicar. Accesibilidad: Los distritos deben estar a no más de 15 millas de una carretera estatal o interestatal y tener una base de al menos 10,000 residentes cercanos. Nada de estadios: El programa prohíbe explícitamente financiar estadios para deportes profesionales; el enfoque es turismo familiar y comercio.

Inversión por regiones

El Departamento de Comercio (DCEO) ha limitado el número de proyectos según la densidad de población para asegurar una distribución justa:

Región Población Proyectos Permitidos Noreste de Illinois +1 millón Hasta 4 proyectos Centro-Norte / Suroeste 600k a 999k Hasta 3 proyectos Resto del Estado Menos de 600k 1 proyecto por distrito

"Estamos abriendo caminos hacia el crecimiento sostenible. Los bonos brindan la oportunidad de invertir en prosperidad a largo plazo", declaró Pritzker en su cuenta de X (antes Twitter).

