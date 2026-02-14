Job Bank Canadá: cómo encontrar empleos que ya tienen permiso para contratar extranjeros

Suscríbete a nuestros canales

Canadá es el destino predilecto para quienes buscan un cambio de vida, en tal sentido, el Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros (TFWP) se posiciona como la ruta más sólida para empleos calificados y técnicos.

A diferencia de los programas agrícolas, el TFWP abre las puertas de oficinas, talleres y servicios. Si tu meta es aterrizar en el "País de la Hoja de Maple" este año, aquí tienes la hoja de ruta oficial para lograrlo.

¿Qué hace especial al TFWP en 2026?

El TFWP no es una lotería; es un sistema basado en necesidades reales del mercado canadiense. La clave es el documento LMIA (Labour Market Impact Assessment).

Básicamente, el gobierno canadiense le otorga un permiso a un jefe local para contratar a un extranjero tras demostrar que no encontró a un canadiense para el puesto.

Punto clave: Tú no inicias el trámite; lo hace el empleador .

La herramienta secreta: Para encontrar a estos jefes con permiso, debes usar el Job Bank de Canadá. Busca vacantes que especifiquen que ya cuentan con el LMIA aprobado.

Requisitos indispensables para postularte

Una vez que consigues la oferta de empleo, deberás presentar ante el IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) lo siguiente:

Copia de la LMIA positiva: El empleador debe darte el número de folio o el documento. Pruebas de calificación: Títulos, certificaciones o cartas que demuestren tu experiencia. Pasaporte vigente: Debe cubrir toda la duración de tu contrato. Certificados: Exámenes médicos y antecedentes penales (según el tipo de puesto).

El "Permiso Cerrado": Lo que debes saber

Bajo este programa, tu permiso de trabajo está vinculado a un solo jefe. Esto significa que no puedes llegar a Canadá y decidir trabajar en otro lugar al día siguiente. Si deseas cambiar de empleo:

El nuevo empleador debe tramitar una nueva LMIA .

Tú debes solicitar un nuevo permiso de trabajo antes de renunciar al anterior.

¡No caigas en la trampa! Evita fraudes

El deseo de trabajar en Canadá es usado por estafadores. Ten en cuenta que:

Tiempos reales: El proceso de visa suele tardar unas 8 semanas ; desconfía de quien te prometa una visa en 3 días.

Verificación: Si recibes una oferta sospechosa, puedes escribir directamente a la Embajada de Canadá en México para confirmar la validez de la empresa.

