Policía mató a sospechoso tras golpearlo con una hielera: dictan sentencia

Un sargento del Departamento de Policía de Nueva York fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Eric Duprey, un hombre de 30 años quien falleció tras ser golpeado por una hielera el agente lanzó durante una operación policial.

El oficial, Eric Durán, había sido acusado por el lamentable incidente ocurrido en El Bronx, en 2023.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que Duran, de 38 años y miembro de la Unidad de Respuesta Táctica de Narcóticos, arrojó con fuerza el contenedor contra Duprey mientras este conducía una motoneta. El impacto de la hielera contra el ciudadano causó el accidente que le costó la vida.

El oficial se disculpó tras escuchar su sentencia

El policía deberá regresar al tribunal el 19 de marzo para la lectura de sentencia y enfrenta una pena máxima de entre cinco y 15 años de prisión.

“Ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Eric Duprey. Si bien no puede devolver a Eric a sus seres queridos, la decisión de hoy honra su memoria”, declaró James al anunciar el fallo.

De acuerdo con ABC News, el veredicto fue emitido por el juez Guy Mitchell en un juicio sin jurado en la Corte Suprema de El Bronx.

El magistrado subrayó que “el hecho de que el acusado fuera policía no tiene importancia” y que fue tratado como cualquier otro imputado.

Las autoridades señalaron que el 23 de agosto de 2023 Duprey, sospechoso de vender drogas a un agente encubierto, intentó huir en su moto. Fue entonces cuando Duran tomó una hielera y la lanzó para detenerlo.

Golpeó al sospechoso con una hielera

El impacto hizo que el sospechoso perdiera el control del vehículo, chocara contra un árbol y terminara bajo un automóvil estacionado. Duprey sufrió un golpe en la cabeza que le quitó la vida.

La defensa sostuvo que el sargento actuó para proteger su vida y la de otros agentes, y argumentó que el sospechoso se dirigía a gran velocidad hacia ellos.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que Duprey no representaba una amenaza y que la muerte fue consecuencia de una acción imprudente. El juez declaró a Duran culpable de homicidio involuntario.

Durante el juicio, se mostraron videos de cámaras corporales y de vigilancia que mostraban al agente “enojado y frustrado” durante la operación.

Familiares del fallecido celebran la sentencia

La esposa de la víctima, Orlyanis Vélez, expresó que pasó “tres años esperando justicia. Nunca perdí la fe”.

Asimismo, Gretchen Soto, madre de Duprey, también afirmó que se alegra de que “se haya hecho justicia”.

Erik Durán permanece suspendido con goce de sueldo mientras se define su situación judicial.

El juez fijó además una fianza de 300 mil dólares o una alternativa parcialmente garantizada de 500 mil.

