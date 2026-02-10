Pareja de abuelos es asesinada por su hijo dentro de su vivienda: el homicida llamó a la policía

Suscríbete a nuestros canales

Tres personas murieron en medio de una violenta escena, dentro de una vivienda familiar. Las autoridades describieron el caso como doble homicidio, antes de encontrar al presunto agresor sin vida.

El hecho se registró en la comunidad de Corsicana (Texas, EEUU) durante la noche del pasado jueves 5 de febrero. De acuerdo con el Departamento de Policía local, un hombre de 51 años de edad llamó al 911 y confesó haber disparado contra sus padres.

Durante la conversación con los operadores, el hombre aseguró que había consumido alcohol y narcóticos antes del fatal ataque.

El homicida se quitó la vida tras asesinar a sus padres

Asimismo, el presunto homicida manifestó que tenía la intención de quitarse la vida. Los funcionarios intentaron mantener al hombre en la línea mientras los oficiales policiales se dirigían hacia su domicilio. Sin embargo, cuando el hombre armado se percató de la llegada de las patrullas, colgó la llamada y se disparó.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, confirmaron que las tres personas habían muerto en la escena del lamentable crimen.

Las víctimas eran un hombre y una mujer de aproximadamente 80 años de edad.

Vecinos describieron el área como tranquila y dijeron que jamás imaginaron un crimen como el de la pareja de ancianos ocurriera en su colonia.

El crimen generó conmoción en el vecindario

Un residente del sector, relató a los medios locales que solo vio las patrullas y notó movimiento inusual en la zona, reseñó El Mañana. Señaló que se trata de un vecindario pequeño donde la mayoría de las personas se conocen, por lo que el incidente generó una fuerte conmoción y preocupación entre los habitantes.

La psicóloga Ana Marcela Rodríguez explicó al medio local que algunos indicadores sobre un posible crimen pueden incluir antecedentes de violencia dentro del entorno familiar, aislamiento social y la ausencia de una red de apoyo sólida.

La especialista subrayó la importancia de que las personas cuenten con espacios para expresar lo que sienten y puedan buscar ayuda profesional antes de que una crisis escale.

