ONU confirma envío de equipo técnico a Caracas y avanza en negociaciones para su retorno permanente

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) confirmó este martes que ha iniciado contactos formales con las autoridades en Venezuela para restablecer su presencia permanente en el país. Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina que dirige Volker Türk, informó en rueda de prensa que un equipo técnico de la ONU visitó recientemente Caracas para evaluar el terreno y sostener reuniones de alto nivel.

Puntos clave de la misión técnica:

Seguimiento a las excarcelaciones: durante la visita, los funcionarios conversaron con ciudadanos que recibieron medidas sustitutivas de libertad en las últimas semanas, subrayando que el organismo mantiene su preocupación por aquellos que aún no han sido liberados.

Diálogo de alto nivel: Shamdasani confirmó que el pasado 26 de enero se produjo una conversación telefónica entre el Alto Comisionado Volker Türk y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que se ofreció apoyo técnico para la construcción de una "hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación".

Cabe recordar que las actividades de esta oficina en Caracas fueron suspendidas en febrero de 2024 por la administración de Nicolás Maduro, lo que resultó en la expulsión de 13 funcionarios internacionales. En aquel momento, el gobierno acusó a la oficina de actuar como un "bufete particular" de grupos conspiradores.

