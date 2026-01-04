"Amenaza a la paz y seguridad": ONU convoca sesión urgente para tratar la situación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia el próximo lunes 5 de enero para abordar la crisis desatada por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. La sesión ha sido catalogada oficialmente como una discusión sobre "amenazas a la paz y la seguridad internacionales".

La convocatoria fue impulsada inicialmente por el gobierno de Colombia y recibió el respaldo de Rusia y China, ambos miembros permanentes con derecho a veto. Somalia, que ejerce la presidencia rotatoria del organismo, dio luz verde a la reunión tras la solicitud formal del embajador venezolano Samuel Moncada.

Denuncia de "guerra colonial" y saqueo

En una misiva dirigida al Consejo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la operación estadounidense como una "guerra colonial". Según el diplomático, el objetivo de Washington es "imponer un gobierno títere que permita el saqueo de las mayores reservas de petróleo del mundo".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su "profunda alarma" y advirtió que la acción militar constituye un "precedente peligroso" para el derecho internacional. Guterres subrayó la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas e instó a las partes a buscar un diálogo inclusivo.

Traslado de Maduro a Nueva York bajo custodia

Mientras la diplomacia se moviliza en la ONU, Nicolás Maduro ya se encuentra en suelo estadounidense. El mandatario descendió esposado de un avión militar en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, al norte de Nueva York, bajo una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

Decenas de agentes del FBI y la DEA esperaban al mandatario en la pista para su procesamiento. Se espera que sea recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn antes de comparecer ante un tribunal del Distrito Sur de Manhattan por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

Donald Trump, quien siguió la operación en directo, calificó el despliegue como un éxito "a gran escala". El mandatario estadounidense confirmó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos federales tras ser "capturados y sacados del país" por fuerzas especiales.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.