Lo que podría comprar Elon Musk con su fortuna: desde países hasta compañías petroleras

El ascenso financiero de Elon Musk no se detiene. Con una fortuna que ya roza los $850 mil millones, el empresario no solo es el hombre más rico del mundo, sino que ha acumulado tal poder adquisitivo que podría absorber industrias enteras que antes parecían intocables.

Lo que hace unos años era una rivalidad entre autos eléctricos y combustibles fósiles, hoy podría resolverse con un simple cheque: Musk tiene capital suficiente para comprar a sus mayores "enemigos" comerciales.

La ironía del siglo: dueño del petróleo estadounidense

El informe de Forbes destaca una paradoja fascinante. El hombre que lideró la transición hacia la energía limpia hoy tiene el poder de comprar, al contado, a los gigantes del petróleo:

El "Big Three" del crudo: La fortuna de Musk supera el valor de mercado combinado de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips .

Control Total: Si decidiera diversificar su imperio, el principal impulsor de la red de supercargadores eléctricos podría convertirse, de la noche a la mañana, en el máximo exponente de la industria de los combustibles fósiles en Estados Unidos.

¿Dueño de todos los estadios? El deporte a sus pies

Si el sector energético no fuera suficiente, el entretenimiento deportivo profesional también está a su alcance. El patrimonio de Musk ha rebasado el valor de todas las grandes ligas de EE. UU. juntas:

Liga Profesional Valor Conjunto (Franquicias) NFL (Fútbol Americano) USD 181,950 millones NBA (Baloncesto) USD 135,500 millones MLB (Béisbol) USD 73,660 millones NHL (Hockey) USD 42,460 millones TOTAL LIGAS USD 433,570 millones

El dato impactante: Si Elon Musk comprara cada uno de los equipos de estas cuatro ligas (desde los Dallas Cowboys hasta los New York Yankees), aún le sobrarían cerca de USD 280 mil millones para seguir invirtiendo en Marte o en su nueva flota de robots Optimus.

Hacia el primer "Billonario" de la historia

La velocidad a la que Musk ha pulverizado los hitos de 300, 500 y 700 mil millones no tiene precedentes. Gran parte de este crecimiento explosivo en 2026 se debe a:

Fusión SpaceX-xAI: La valoración de su ecosistema espacial y de IA ha alcanzado los USD 1.25 billones. Robots Optimus: La producción masiva de humanoides ha inyectado un valor tecnológico a Tesla que va más allá de los automóviles. Concentración de poder: Los expertos advierten que este nivel de riqueza individual comienza a reconfigurar las estructuras de poder tradicionales, influyendo directamente en la política y el empleo global.

