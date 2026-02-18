Monto mínimo y máximo para comprar divisas en el Banco de Venezuela: ¿Cómo puedo usarlas?

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) mantiene operativos sus servicios de banca digital para la adquisición de moneda extranjera, los cuales también estuvieron durante este lunes y martes de Carnaval.

De acuerdo con la cuenta en Telgram de VEMI Valores Económicos para Mercados Inteligentes, la tasa durante el asueto de Carnaval se estableció en los 430 bolívares por dólar, con un horario aproximado entre las 8:00 am y las 10:40 pm.

La comisión por compra se ubicó en 0.5%, la cual se aplicó al momento de la operación. La comisión por uso/retiro en 2.5% al consumir con la tarjeta electrónica, mientras que las comisiones de red fueron variables según la plataforma del comercio.

Asimismo, las operaciones se realizan a través de BDVenlínea, así como en su aplicación oficial. El proceso se llevó a cabo de manera inmediata, de acuerdo con muchos usuarios en redes sociales.

Montos permitidos para la compra de dólares

El sistema de "Menudeo" del Banco de Venezuela permite transacciones accesibles para personas naturales. Los límites actuales para la compra de divisas son:

Monto mínimo: Se puede adquirir desde $1,00 .

Monto máximo diario: El límite por operación es de $1.000,00 .

Límite anual: El techo referencial acumulado se mantiene en torno a los €8.500 o su equivalente en dólares americanos.

Uso de divisas y pagos internacionales

Los fondos adquiridos se depositan en la Cuenta de Libre Convertibilidad. Este saldo puede ser utilizado por el cliente de dos formas principales:

Compras electrónicas: Pago de servicios internacionales como suscripciones, plataformas de streaming y compras en portales de comercio electrónico (Amazon, entre otros) mediante la tarjeta virtual. Consumo nacional: Uso de la tarjeta de débito convencional como "cuenta respaldo", permitiendo el débito directo de la cuenta en dólares a la tasa oficial en puntos de venta nacionales.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube