Fondo millonario de Grupo Cisneros impulsará inversiones en Venezuela, según Bloomberg

Adriana Cisneros, al frente del conglomerado familiar, lidera un fondo de capital privado de 1.000 millones de dólares destinado a impulsar la recuperación económica de Venezuela, según informó Bloomberg.

La iniciativa apunta a sectores estratégicos como infraestructura, logística, telecomunicaciones y energía, con la expectativa de futuras privatizaciones que dinamizarían el mercado nacional.

El capital inicial será financiado parcialmente por el grupo Cisneros y complementado con inversiones de fondos institucionales internacionales. Bloomberg indica que los compromisos ya superaron las proyecciones iniciales, lo que podría elevar el tamaño del fondo hasta 2.000 millones de dólares, consolidando una oportunidad única de capital extranjero en el país.

La familia Cisneros ha sido un referente del empresariado venezolano durante más de ocho décadas, con experiencia en la introducción de marcas internacionales como Pepsi, Burger King y Pizza Hut. Hoy busca consolidar su posición como socio confiable para inversionistas globales interesados en Venezuela.

