¿Realidad o montaje? convocatoria “Therian” desata polémica en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales comenzó a circular un cartel que anunciaba un encuentro llamado “Somos Therians” en la ciudad de Maracaibo. La imagen se difundió rápidamente y generó comentarios, dudas y reacciones divididas entre usuarios.

Sin embargo, tras las primeras verificaciones, no se encontraron datos concretos que confirmaran la realización del evento, según informa la cuenta de Instagram Siempre Mi Maracaibo.

La convocatoria carece de información básica como organizadores identificados, fecha oficial o lugar confirmado. Esta ausencia de detalles despertó sospechas y llevó a muchos a cuestionar si se trataba de una actividad real o de un simple montaje digital.

¿Qué es el fenómeno therian?

El término “therian” se refiere a personas que manifiestan una conexión interna o simbólica con un animal.

Se trata de una subcultura que ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre jóvenes que comparten contenido relacionado con esta identidad.

Algunas características asociadas al movimiento:

Identificación emocional o espiritual con un animal.

Uso de accesorios como máscaras o colas.

Participación en comunidades digitales.

Encuentros informales en espacios públicos (en otros países).

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube