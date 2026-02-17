Virales

¿Realidad o montaje? convocatoria “Therian” desata polémica en Maracaibo

El término Therians se ha vuelto viral en redes sociales a causa de las características de este movimiento.

Por Jessica Molero
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 03:18 pm
Therian
Foto: Cortesía

En redes sociales comenzó a circular un cartel que anunciaba un encuentro llamado “Somos Therians” en la ciudad de Maracaibo. La imagen se difundió rápidamente y generó comentarios, dudas y reacciones divididas entre usuarios. 

Sin embargo, tras las primeras verificaciones, no se encontraron datos concretos que confirmaran la realización del evento, según informa la cuenta de Instagram Siempre Mi Maracaibo.

La convocatoria carece de información básica como organizadores identificados, fecha oficial o lugar confirmado. Esta ausencia de detalles despertó sospechas y llevó a muchos a cuestionar si se trataba de una actividad real o de un simple montaje digital.

 

¿Qué es el fenómeno therian?

El término “therian” se refiere a personas que manifiestan una conexión interna o simbólica con un animal

Se trata de una subcultura que ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente entre jóvenes que comparten contenido relacionado con esta identidad.

Algunas características asociadas al movimiento:

  • Identificación emocional o espiritual con un animal.

  • Uso de accesorios como máscaras o colas.

  • Participación en comunidades digitales.

  • Encuentros informales en espacios públicos (en otros países).

 

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Estados Unidos
Chicago
Illinois
merienda
Martes 17 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América