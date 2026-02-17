Venezuela y Qatar fortalecen lazos tras llegada del primer ministro a Maiquetía: video

Suscríbete a nuestros canales

El canciller Yván Gil recibió a la autoridad qatarí en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en un acto protocolar que dio inicio a una agenda de alto nivel.

Dicho encuentro se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación diplomática y económica entre Caracas y Doha.

La visita oficial reafirma la voluntad de consolidar alianzas estratégicas en distintas áreas. Las imágenes difundidas por VTV muestran el recibimiento y destacan la importancia política del encuentro.

Ambas delegaciones revisarán acuerdos vigentes y evaluarán nuevas oportunidades de cooperación en sectores clave.

Historia de una relación diplomática

Los vínculos entre Venezuela y Qatar datan de 1973, cuando se formalizaron las relaciones diplomáticas. A lo largo de los años, esta conexión se ha robustecido mediante intercambios oficiales, acuerdos energéticos y coordinación en foros multilaterales.

Desde finales del siglo XX, la cooperación se amplió con énfasis en el diálogo político y la complementariedad económica.

