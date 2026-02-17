Atención

Venezuela y Qatar fortalecen lazos tras llegada del primer ministro a Maiquetía: video

La llegada del primer ministro de Qatar a Venezuela marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambas naciones. 

Por Jessica Molero
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 02:34 pm

 

El canciller Yván Gil recibió a la autoridad qatarí en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en un acto protocolar que dio inicio a una agenda de alto nivel. 

Dicho encuentro se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación diplomática y económica entre Caracas y Doha.

La visita oficial reafirma la voluntad de consolidar alianzas estratégicas en distintas áreas. Las imágenes difundidas por VTV muestran el recibimiento y destacan la importancia política del encuentro. 

Ambas delegaciones revisarán acuerdos vigentes y evaluarán nuevas oportunidades de cooperación en sectores clave.

 

Historia de una relación diplomática

Los vínculos entre Venezuela y Qatar datan de 1973, cuando se formalizaron las relaciones diplomáticas. A lo largo de los años, esta conexión se ha robustecido mediante intercambios oficiales, acuerdos energéticos y coordinación en foros multilaterales. 

Desde finales del siglo XX, la cooperación se amplió con énfasis en el diálogo político y la complementariedad económica.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Empleo
Martes 17 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América