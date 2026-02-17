Alerta en Los Ángeles: riesgo de tornados e inundaciones repentinas sacuden el sur de California

Suscríbete a nuestros canales

El sur de California se enfrenta a una semana de clima extremo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades.

El condado de Los Ángeles lidia con las secuelas de un lunes de intensas lluvias que dejaron vehículos varados y activaron protocolos de emergencia ante amenazas poco comunes en la región, como la formación de tornados.

La tormenta, que marca el inicio de una serie de sistemas húmedos, ha provocado inundaciones repentinas y mantiene bajo advertencia de evacuación a múltiples comunidades cercanas a zonas recientemente afectadas por incendios forestales.

Alertas activas: tornados y riesgo de inundación

Lo que comenzó como un aguacero matutino escaló rápidamente a una situación de clima severo. La meteoróloga de NBCLA, Belén De León, advirtió sobre el potencial de vientos destructivos y tornados breves y débiles, un fenómeno raro pero peligroso en la zona.

Zonas críticas: La alerta de inundación repentina afecta a las montañas de Santa Mónica, Agoura Hills, West Hollywood y partes del Valle de San Gabriel (zona del incendio Eaton).

Rescate en Sawtelle: Los bomberos tuvieron que intervenir en un cruce inundado donde siete vehículos quedaron atrapados por el agua.

Vientos: Se han registrado ráfagas de hasta 60 mph, capaces de derribar árboles y cableado eléctrico.

Nieve y descenso de temperaturas

A medida que el aire frío ingresa a la región, el pronóstico se vuelve invernal. Se espera que los niveles de nieve caigan drásticamente:

Periodo Niveles de Nieve Temperatura Máxima Inicio de tormenta 6,500 pies 15°C - 18°C Martes 17 de febrero 5,000 pies 10°C Noche/Madrugada N/A 0°C - 4°C

Un segundo sistema de tormentas llegará entre la noche de hoy y el miércoles, sumando de 3.8 a 7.6 cm de lluvia adicional a los totales ya acumulados.

Seguridad y evacuaciones: ¿Qué deben hacer los residentes?

El Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales instan a los residentes en las zonas de incendios (como Palisades, Eaton y Franklin) a mantenerse preparados para órdenes de evacuación inmediatas debido al riesgo de flujos de lodo y escombros.

Recursos disponibles:

Bolsas de arena: Disponibles gratuitamente en todas las estaciones del LAFD. Reportes: Use la aplicación MyLA311 para informar sobre árboles caídos o inundaciones. Alertas: Regístrese en NotifyLA.org para recibir avisos de emergencia en tiempo real. Cortes de luz: Reporte fallas al LADWP al (800) 342-5397.

