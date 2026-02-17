Clara Vegas impone elegancia en la New York Fashion Week y se afianza como figura de la moda internacional

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como se tenía previsto, Clara Vegas volvió a captar miradas en la New York Fashion Week, reafirmando su presencia como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional. La actual Miss Venezuela 2025 desfiló por segunda vez en este prestigioso evento, demostrando que su nombre comienza a resonar con fuerza en el competitivo universo de la moda.

La joven venezolana formó parte del desfile del diseñador Carlos Peñaranda, una experiencia que suma peso a su carrera y la posiciona como algo más que una reina de belleza: una modelo con identidad, carácter y dominio escénico.

Un desfile que marca un nuevo capítulo

Esta aparición en Nueva York representa un paso clave en la evolución profesional de Clara Vegas. Su participación en una de las semanas de la moda más influyentes del mundo no solo le permitió mostrar su versatilidad sobre la pasarela, sino también fortalecer su preparación de cara a Miss Universo 2026, certamen en el que representará a Venezuela.

Con seguridad, porte y elegancia, la Miss dejó claro que su proyección va mucho más allá del certamen nacional y ha demostrado un gran compromiso, de hecho muchos comparan a la Clara Vegas aspirante que llegó con el sueño de ser Miss a la Clara Vegas de ahora, hija de una exreina, que ha cambiado y mejorado lo necesario para representar a su país de la mejor forma.

Dos diseños que acapararon miradas

Durante el desfile, Clara lució dos vestidos que destacaron por su fuerza visual y sofisticación.

El primero fue un vestido largo de lentejuelas, con rayas en tonos negro, rojo y blanco. De mangas largas y pecho cerrado, el diseño sorprendió por un corte audaz en el abdomen que se extendía hasta la espalda, aportando un contraste entre elegancia clásica y modernidad.

El segundo look apostó por un vestido más corto, en negro, con flores rojas y blancas como protagonistas. El estilismo se completó con medias panty negras y un sombrero, logrando una propuesta refinada, contemporánea y con un aire editorial.

El respaldo familiar, un detalle que suma

Más allá del glamour, la jornada tuvo un componente emocional especial. Clara estuvo acompañada por su madre y sus hermanas, quienes presenciaron desde el público este nuevo logro en su carrera. Su presencia reflejó el apoyo familiar que ha sido clave en cada etapa de su crecimiento personal y profesional.

Más que una reina, una figura en construcción

Desde su coronación en el Miss Venezuela, Clara Vegas ha trazado un camino claro hacia la internacionalización. Su participación en eventos de alto perfil, como la New York Fashion Week, confirma su intención de construir una carrera sólida en la moda y el entretenimiento. Esta misma semana también se hizo una sesión de fotos que ha dejado al mundo entero hablando de su belleza y compromiso con el certamen.

Con cada desfile, la venezolana suma experiencia, visibilidad y credibilidad en escenarios globales, afianzándose como una figura que empieza a marcar territorio en la industria fashion y que sigue ampliando su proyección rumbo a los grandes escenarios internacionales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube