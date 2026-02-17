¿Renació el amor? Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son vistos juntos en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny ya está en Argentina. El cantante, que el pasado domingo 8 de febrero protagonizó el histórico show de medio tiempo del Super Bowl LX, aterrizó en Buenos Aires para cumplir con tres presentaciones sold out en el estadio Monumental. Pero no lo hizo solo.

La noche del jueves 12 de febrero, el artista fue visto cenando en Aramburu, un exclusivo restaurante del barrio porteño de Recoleta, acompañado por Gabriela Berlingeri. La presencia de la diseñadora y modelo puertorriqueña, con quien mantuvo una relación intermitente entre 2017 y 2022, reavivó de inmediato los rumores sobre una posible reconciliación.

Una cena para adelantar San Valentín

El lugar elegido no fue casual. Aramburu es el único restaurante en Argentina distinguido con dos estrellas Michelin, y ofrece un menú degustación de 12 pasos que ronda los 300.000 pesos argentinos por persona, sin contar el maridaje. Según la pareja reservó el primer piso del local para garantizar privacidad y disfrutó de una experiencia que se extendió por cerca de tres horas.

La salida, ocurrida a dos días del Día de San Valentín, fue interpretada por medios y seguidores como una celebración anticipada del amor. El 14 de febrero coincide con uno de sus conciertos en River, por lo que la velada íntima habría sido la única ventana disponible para compartir a solas.

Una historia de altibajos bajo el reflector

La relación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri no es nueva, pero ha estado marcada por la intermitencia. Se conocieron en 2017 en un restaurante de Puerto Rico, tras un concierto de Zion & Lennox, cuando el artista comenzaba a despuntar en la escena musical. Durante los primeros años mantuvieron un perjo discreto, aunque ella ya colaboraba con él en estudios de grabación —incluso prestó su voz para los temas "En Casita" y "El Apagón"—.

La oficialización llegó en 2020, a través de las redes sociales del cantante, y en septiembre de 2021 debutaron juntos en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina. Sin embargo, en 2022 anunciaron una pausa. El propio Bad Bunny se refirió a ella como su "mejor amiga", aclarando que ambos podían tener nuevas parejas.

Tras la ruptura, el puertorriqueño fue vinculado con Kendall Jenner. La relación con la modelo estadounidense comenzó en 2023, tuvo altibajos —incluyendo una reconciliación en mayo de 2024—, pero finalmente llegó a su fin a mediados de ese año. Jenner, curiosamente, fue vista en el Levi's Stadium durante el show de medio tiempo de Bad Bunny, animando la actuación desde su suite VIP.

El regreso de una presencia constante

Pese a la separación, Berlingeri nunca desapareció del todo del radar del artista. En 2025, fue vista en el Festival de la Calle San Sebastián junto a él, y también asistió a su residencia artística en Puerto Rico. Su presencia en el Super Bowl LX, días antes del viaje a Argentina, ya había encendido las alarmas entre los seguidores más atentos.

Ahora, la cena en Buenos Aires —sumada a la coincidencia de fechas y la cercanía del Día de los Enamorados— ha sido interpretada como una señal inequívoca de que la historia entre ambos podría haber retomado su curso.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han emitido declaraciones oficiales sobre el estado actual de su vínculo. Los representantes del artista tampoco se han pronunciado . Sin embargo, en redes sociales la noticia ha sido recibida con entusiasmo.

