“Creo que la gente no entendía”: Cynthia Erivo revela la verdad sobre su relación con Ariana Grande

La promoción de las dos películas de 'Wicked' —la segunda de ellas, 'Wicked: For Good', estrenada en 2025— dejó miles de imágenes de una conexión que muchos se empeñaron en etiquetar como algo más que amistad. Ahora, Erivo ha decidido ponerle nombre a esa relación.

En una entrevista publicada por la revista The Stylist el pasado 10 de febrero, la actriz de 39 años abordó el tema marcando un antes y un después en la narrativa que ha rodeado a la pareja de actrices.

"No somos amantes"

Erivo fue directa al desmentir cualquier tipo de relación romántica con su compañera de reparto. "Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas —íntimas— y no amantes", declaró la actriz, que da vida a Elphaba en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

La intérprete confesó que nunca antes se había referido públicamente al asunto. "Nunca había hablado realmente de esto, pero existía una extraña fascinación con nosotras dos, donde la gente pensaba que lo estábamos fingiendo para las cámaras o que éramos amantes", añadió, dejando claro que la insistencia del rumor la tomó por sorpresa.

La raíz del problema

Erivo aprovechó la ocasión para realizar una observación más amplia sobre cómo se perciben los vínculos entre mujeres en el espacio público. La actriz señaló que el origen de la especulación radica en la falta de referentes de amistades platónicas femeninas mostradas con naturalidad.

"Creo que es porque hay muy poca conversación sobre la amistad femenina platónica que es profunda y real, aunque existe en todas partes", explicó. "No estamos acostumbrados a verlo en cámara, frente a la gente. Una relación donde dos personas están conectadas a veces simplemente incomoda; no nos han enseñado que esas relaciones son buenas para nosotras", sentenció.

Lo que Ariana ya había explicado

La cercanía entre ambas no es un invento de la prensa, sino una realidad que ellas mismas han defendido en repetidas ocasiones. Meses antes de las declaraciones de Erivo, fue Ariana Grande quien intentó explicar la dinámica de su relación.

En noviembre de 2025, durante su aparición en el podcast 'Good Hang' de Amy Poehler, la cantante de 32 años reveló por qué ella y Erivo "gustan de tocarse". Grande explicó que necesita "canalizar mucha energía a través de las manos" y que siempre está "sosteniendo una mano, apretando algo o buscando a alguien".

"Ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por mantenernos conectadas y cuidarnos mutuamente para poder honrar el proyecto tanto como sea humanamente posible", declaró entonces la intérprete de Glinda.

Más allá de los rumores

La relación entre ambas ha trascendido lo profesional en múltiples ocasiones. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el estreno de 'Wicked: For Good' en Singapur el año pasado, cuando un fanático identificado como Johnson Wen saltó la valla de seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande. En cuestión de segundos, fue Erivo quien reaccionó para proteger a su compañera, interponiéndose entre ella y el intruso antes de que el equipo de seguridad pudiera actuar.

"Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo. Ese fue mi primer instinto", explicó Erivo posteriormente en el programa 'Today' . "Somos como hermanas en este momento. Ambas hemos aprendido la una de la otra y nos hemos dado regalos realmente hermosos. Nos hemos cuidado mutuamente durante todo esto".

En su libro de 2025, 'Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They're Too Much', Erivo ya había revelado que ambas hicieron un "pacto" para protegerse mutuamente durante el rodaje, determinadas a ser "lo contrario" de esas historias de egos enfrentados entre coprotagonistas. "Nuestra asociación era importante. Compartíamos una fuerte sinergia, un compromiso con la autenticidad, y eso nos permitió apoyarnos emocional y profesionalmente", escribió.

El contexto personal

Paralelamente a esta amistad, ambas actrices mantienen relaciones sentimentales estables y públicas. Cynthia Erivo está vinculada románticamente con la guionista y productora Lena Waithe desde 2022. Ariana Grande, por su parte, mantiene una relación con su compañero de reparto en 'Wicked', Ethan Slater, desde el verano de 2023.

