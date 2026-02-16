Marc Anthony protagoniza momento viral tras responder a un fan durante show en Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

Durante uno de sus conciertos como parte de su residencia en Las Vegas, el cantante Marc Anthony vivió un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. En medio del espectáculo, un fanático le gritó desde el público una exigencia directa y Marc respondió muy naturalmente y sin contenerse.

Mientras Marc Anthony hablaba con la audiencia, un espectador alzó la voz desde el público y le gritó: “habla en español, cabrón”. El comentario se escuchó claramente en el recinto y tomó por sorpresa tanto al cantante como a parte de la audiencia presente.

El cantante suele alternar el inglés y el español durante sus presentaciones, ya es algo que forma parte habitual de su estilo escénico y de su trayectoria musical, sin embargo este fan no tuvo paciencia y lo expresó en un momento que terminó siendo gracioso.

La respuesta de Marc Anthony y la reacción del público

Sin detener el ritmo del espectáculo, Marc Anthony respondió de forma directa al fanático con un “cállate, cabrón”, utilizando el mismo término con el que había sido interpelado. La respuesta fue inmediata y provocó risas, aplausos y gritos entre el público, que interpretó el intercambio como un momento espontáneo dentro del show.

Tras el breve cruce de palabras, el cantante continuó con su presentación sin mayores interrupciones, retomando su repertorio y manteniendo la energía del concierto. El episodio quedó como una anécdota dentro de una noche marcada por la interacción directa entre artista y audiencia.

Un momento viral en medio de su residencia

El intercambio no tardó en viralizarse, luego de que varios asistentes compartieran el video en redes sociales. El clip generó múltiples reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con la residencia del artista en la ciudad.

Actualmente, Marc Anthony se encuentra presentando un espectáculo que recorre distintas etapas de su carrera, combinando sus éxitos en español e inglés. El momento vivido con el fan se suma a la lista de episodios espontáneos que suelen ocurrir en presentaciones en vivo, especialmente en shows de gran cercanía con el público.

Pese al incidente, el concierto continuó con normalidad y el artista mantuvo el control del escenario, demostrando experiencia y dominio frente a situaciones inesperadas. El público respondió con entusiasmo durante el resto de la noche, enfocándose nuevamente en la música y en la puesta en escena.

